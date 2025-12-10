Маньяк, чиновники и депутаты. Главные уголовные процессы 2025 года в Алтайском крае

В 2025 году завершились процессы над "политеховским" маньяком, бывшим вице-мэром Барнаула и экс-главой "Жилфонда Барнаул"

10 декабря 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Виталий Манишин / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

2025 год в Алтайском крае оказался богатым на громкие судебные процессы. Была поставлена точка в деле "политеховского" маньяка, которое длилось 25 лет. Приговор вынесли сбежавшей в Аргентину экс-директору "Жилфонда Барнаул" Людмиле Авдюхиной и бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. Стартовал суд над экс-депутатом АКЗС Николаем Данилиным и строителем скандального ЖК "Жемчужина" Евгением Клейнатовским, а депутат АКЗС Людмила Клюшникова и экс-руководитель Алтайкрайимущества Александр Теплов попали в СИЗО. Amic.ru рассказывает о главных уголовных делах и судах 2025 года.

"Политеховский" маньяк Манишин

Пожалуй, главное дело 2025 года – это процесс над "политеховским" маньяком Виталием Манишиным. Уголовное дело против него по статьям 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") возбудили еще в 2023 году. В мае того года его задержали по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин признался в убийствах еще десяти девушек и женщин в 1999-2000 годах. Подробности их исчезновения можно прочитать здесь.

Спустя год после ареста, в мае 2024-го, дело отправили в Калманский районный суд. Процесс стартовал 3 июня 2024 года, он шел в закрытом режиме. Только в июле 2025 года закончилось судебное следствие, а 20 августа прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. 1 октября 2025 года Калманский районный суд приговорил Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы за убийства 11 девушек и женщин и изнасилование большинства из них. При этом пожизненное заключение подсудимому не грозило, так как срок давности за его преступления давно истек. Подробнее прочитать об этом деле и о том, как шло расследование, можно здесь.

Виталий Манишин / Фото: amic.ru

Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина

В 2025 году Индустриальный районный суд вынес приговор и экс-главе "Жилфонда Барнаул" Людмиле Авдюхиной. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") со штрафом 800 тысяч рублей.

Авдюхину обвинили в хищении более 121,3 млн рублей у 31 клиента агентства недвижимости. Следствие установило, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года она брала у клиентов деньги по так называемым договорам хранения под высокий процент для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Затем Авдюхина отправилась в аргентинский Буэнос-Айрес. Экс-главу "Жилфонда Барнаул" объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол ее задержал, в апреле доставил в Барнаул, где в сентябре 2024 года начали судить. На суде Авдюхина настаивала на том, что не занималась мошенничеством и вину в хищении денег не признала. При этом прокурор и представитель потерпевшего подали апелляции на приговор Авдюхиной и потребовали ужесточить его. Однако Алтайский краевой суд оставил наказание без изменений.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев и компания

6 июня 2025 года Центральный районный суд признал бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева виновным в получении взяток на общую сумму 2,6 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного (2 млн рублей) и директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина (две взятки – 250 и 350 тысяч рублей). В итоге Центральный районный суд приговорил Шеломенцева к восьми с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей. Однако своей вины он не признал и назвал приговор незаконным. Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда оставила приговор Шеломенцеву без изменений.

Посредник Сергей Щукин получил три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. А дело против перевозчика Олега Бесчастного приостановили, так как он ушел на СВО. Суд над Денисом Илюшиным еще продолжается.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Экс-депутат АКЗС Николай Данилин и "дорожники"

В августе 2025 года в Центральном районном суде начался процесс над экс-главой барнаульского ДСУ № 4 и экс-депутатом АКЗС Николаем Данилиным. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались: бывший начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский, бывший начальник отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никита Кильперт и главный инженер ДСУ № 4 Иван Соснин. Всех их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере"). По версии следствия, участники "схемы" с октября 2020 по июль 2023 года похитили у Упрдор "Алтай" 37,7 млн рублей при исполнении контракта на содержание дорог. Подробнее о "работе" группы можно прочитать здесь.

Сейчас по делу продолжается суд. При этом под арестом оказался только Николай Данилин, в СИЗО его отправили до 28 февраля 2026 года. Ярослав Долинский, Владимир Дубровский, Никита Кильперт и Иван Соснин находятся под домашним арестом.

Николай Данилин / Фото: amic.ru

Дела Евгения Клейнатовского

В ноябре 2025 года директора строительной компании "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского начали судить за мошенничество. Следствие считает, что с 2016 по 2023 год Клейнатовский привлек более 720 млн рублей от примерно 90 дольщиков на строительство ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Однако сроки ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносились, и сдан он был только в конце 2024 года. Всего по делу правоохранители арестовали более 193 млн рублей. Сам Клейнатовский утверждает, что не совершал преступлений, достроил дом, а дольщики получили свои квартиры. В конце октября 2025 года прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд. Сейчас решается, где именно будут судить Клейнатовского.

При этом в январе 2025 года Клейнатовского уже осудили по двум уголовным статьям. По статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") застройщик получил 220 часов обязательных работ, а по статье 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") – два года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. 5 мая 2025 года Алтайский краевой суд смягчил приговор Клейнатовскому, и он получил один год десять месяцев и десять дней принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил жалобы прокурора, осужденного и его адвоката без изменения. Сейчас это решение застройщик намерен оспорить в Верховном суде.

Евгений Клейнатовский / Фото: amic.ru

Виновница смертельного ДТП Юлия Вебер

8 февраля 2025 года Юлия Вебер не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz B170 и насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41. В крови Вебер нашли 0,856 промилле алкоголя, что соответствует легкой степени опьянения. В отношении водителя возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

17 сентября 2025 года Центральный районный суд назначил Вебер шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима с запретом управлять автомобилем на два года. При этом прокурор запрашивала для Вебер 11 лет лишения свободы, а потому гособвинитель подала жалобу на приговор. Также апелляцию подала и мать погибшей, которая не согласилась с приговором и потребовала его ужесточить.

Юлия Вебер/ Фото: amic.ru

Бывший вице-губернатор Алтайского края Иван Кибардин

В апреле 2025 года в Пресненский районный суд Москвы передали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") против бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, которого задержали в Москве по подозрению в покушении на мошенничество еще в мае 2024 года. Предполагается, что Кибардина могли поймать с поличным при получении от неназванного лица 18 млн рублей.

20 мая 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил Кибардина от занимаемой должности. Глава региона указал на то, что уголовное дело не связано с работой Кибардина на посту зампреда правительства Алтайского края. До Алтайского края Кибардин работал в Красноярском крае, где дослужился до руководителя аппарата правительства. Официальных подробностей дела все еще нет. Сейчас заседания проходят в Москве в закрытом режиме.

Строители скандального ФОКа

25 июня Индустриальный районный суд приговорил строителей скандального физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Сиреневой, 42, Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна к условным срокам за некачественные работы по укладке асфальта во время возведения спортобъекта. Иван Куц и Евгений Якунин получили четыре года лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. Артуру Манасяну также дали три с половиной года условно со штрафом 400 тысяч рублей.

Всю троицу осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Установлено, что Минспорту Алтайского края они нанесли ущерб на 9,5 млн рублей. А из-за действий обвиняемых рядом с ФОКом начал разрушаться асфальт. Все подсудимые признали свою вину в преступлении и компенсировали нанесенный ущерб.

Куц, Манасян и Якунин на суде / Фото: amic.ru

Экс-глава Алтайкрайимущества Александр Теплов

Также в конце сентября 2025 года в СИЗО поместили экс-руководителя Алтайкрайимущества Александра Теплова, которого могут подозревать в махинациях при реализации государственной собственности региона. Однако подробностей дела все еще нет. Алтайские СМИ писали, что после ареста своего руководителя Ивана Кибардина и увольнения из краевой администрации в конце 2024 года Теплов уехал из России сначала в Таиланд, а затем в Черногорию. Однако в 2025 году он вернулся и был задержан.

Экс-гендиректор "Кучуксульфата" Василий Гамаюнов

25 июня 2025 года Благовещенский районный суд приговорил экс-гендиректора АО "Кучуксульфат" Василия Гамаюнова по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права заниматься частной детективной (сыскной) деятельностью на два года. По версии следствия, с 1 января 2012-го по 31 декабря 2021-го Гамаюнов путем обмана и злоупотребления доверием похитил 142,6 млн рублей "Кучуксульфата".

27 октября 2025 года Алтайский краевой суд смягчил приговор Гамаюнову и назначил ему уже четыре с половиной года лишения свободы с испытательным сроком два с половиной года. Также из приговора исключили двухлетний запрет на частную детективную и сыскную деятельность. Краевой суд установил, что с 2017 года Гамаюнов нанес ущерб предприятию на 94 млн рублей, а не на 142,6 млн рублей.

Василий Гамаюнов / Фото: amic.ru

Экс-гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл

В марте 2025 года Октябрьский районный суд признал бывшего гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла виновным в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Также Карлу на три года запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортировки и размещения отходов.

Суд установил, что Виктор Карл с 1 июня 2018-го по 1 августа 2022 года использовал свое служебное положение и похитил в пользу компании "ТБО" "вторичные материальные ресурсы" (то есть мусор) на сумму более 202,5 млн рублей. Из материалов регионального УФСБ следует, что Карл предоставил доступ на полигон ТБО переработчикам из Новосибирской области, которые вели работы без заключения гражданско-правовых сделок и необходимых документов. При этом защита Карла называла обвинения юридически необоснованными и потребовала отменить приговор и оправдать подсудимого. 31 июля 2025 года в апелляционной инстанции Карл получил новый срок – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Дело банды автоподставщиков

4 июня 2025 года Индустриальный районный суд вынес приговоры членам банды барнаульских автоподставщиков, в которую входило 39 человек. Почти всех осудили по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Некоторым обвиняемым вменили ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ. 28 подсудимых получили либо штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, либо условные сроки (максимальный условный срок был четыре года и шесть месяцев). Двое ранее осужденных за кражу подсудимых получили реальные сроки. Организатор банды Александр Кузнецов уехал на СВО, дело против него приостановили.

Следствие выяснило, в 2022 году барнаулец Александр Кузнецов организовал преступную группу для совершения страхового мошенничества. Участники банды в 2022-2023 годах совершали подставные ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получать деньги обманным путем. Всего в Барнауле и Новоалтайске они инсценировали более 20 ДТП, причинив девяти страховым компаниям ущерб на общую сумму более 7 млн рублей.

Суд над бандой барнаульских автоподставщиками/ Фото: amic.ru

Экс-депутат АКЗС Сергей Матасов

25 июня 2025 года в Центральном районном суде начался процесс над бывшим депутатом АКЗС от "Коммунистов России" Сергеем Матасовом по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, он фиктивно трудоустроил свою мать и дядю на должности помощников депутатов. На самом деле работу они не выполняли и добровольно передавали Матасову деньги. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, Матасов с помощниками оформлял документы о работе, подписывал их и предоставлял в АКЗС и Министерство финансов Алтайского края, уверено следствие.

По версии правоохранителей, всего Матасов с октября 2021 года по январь 2025-го похитил из бюджета Алтайского края 3,2 млн рублей и потратил их по своему усмотрению. При этом вину в преступлении он признал и 25 июня 2025 года написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата АКЗС.

Людмила Клюшникова / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Депутат АКЗС Людмила Клюшникова

В ноябре 2025 года была арестована Светлана Кербер – помощница депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой. Затем правоохранители пришли с обысками и к самой Клюшниковой, после этого ее арестовали. Октябрьский районный суд 21 ноября 2025 года отправил Клюшникову в СИЗО почти на два месяца – до 11 января 2026 года.

Депутата подозревают в том, что она трудоустроила Светлану Кербер на должность своей помощницы, однако Кербер якобы работу не выполняла и предоставляла в краевой парламент фейковые табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. В результате своих действий с 2021 по 2025 год Кербер получила из бюджета Алтайского края более трех миллионов рублей, которыми воспользовалась по собственному усмотрению, считают следователи. При этом сама Клюшникова заявляет о своей невиновности. Суд над Клюшниковой должен будет стартовать в 2026 году.