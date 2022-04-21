Офисник и склад построят рядом с трамвайным кольцом в барнаульской промзоне

Проект оптовой базы на ул. Трактовой, 92 / Фото: «Мастерская Золотова»

Оптовую базу, которая состоит из двухэтажного офисника и склада, возведут на пересечении ул. Трактовой и ул. Попова в Барнауле. Объекты построят на участке, который пока занимает пустырь. Проекты будущих зданий презентовали на градостроительном совете. Эксперты отметили, что эскизы выполнены грамотно и качественно, однако вопросы у членов градсовета вызвала площадка, где запланирован комплекс.

Каким будет объект?

Оптовую базу построят на ул. Трактовой, 92. Рядом с площадкой, где развернётся строительство, находится трамвайное кольцо, а также автозаправка. Сам участок свободен от застройки, однако по территории проходит опора ЛЭП.

Участок на ул. Трактовой, 92 / Фото: «Мастерская Золотова»

Двухэтажное административное здание оптовой базы будет выходить главным фасадом на ул. Трактовую. В глубине участка построят склад. Объекты запроектированы в единой цветовой гамме, отметил автор проекта и руководитель мастерской Владимир Золотов.

«Парковка транспорта на 38 машино-мест организована перед зданием. Часть парковки — около складов. Склады частично крытые, частично — открытые. Площадка спрятана от улицы, огорожена архитектурным сооружением. Выполнено благоустройство территории», — сказал архитектор.

Дороги «преткновения»

Члены градсовета обратили внимание, что въезд на проектируемый участок заложен через территорию АЗС. Из-за этого автомобилисты могут столкнуться с трудностями, отметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

«На автозаправках встречного движения стараются избежать. В этой ситуации оно, напротив, возникает. Надо продублировать проезд по Южному участку к улице Трактовой и проблемы не будет», — предложил он.

Владимир Золотов согласился, что это неудобно, и пообещал, что при строительстве зданий появится дополнительный проезд.

«Местный проезд сформирован так, что упирается в опору ЛЭП. И мы вынуждены её объезжать. Хотелось бы по факту использовать сложившийся проезд. Но можем выполнить и свой проезд к ул. Трактовой», — отметил он.

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Перспективы участка — ещё один вопрос, который беспокоил членов градсовета. По словам депутата Барнаульской гордумы Евгения Носенко, в теории построенный комплекс может помешать развитию транспортной развязки и укрупнению трамвайного кольца.

«В позапрошлом году город долго думал, куда направить полмиллиарда рублей, и вложил их в реконструкцию улицы Попова. Слава богу, получилось. Я видел три варианта развития улиц Трактовой, Новосибирской и Попова с учётом объездов. Сейчас здесь трамвайное кольцо и ничего практически нет. В свете развития этого транспортного узла — переезд с улицы Трактовой на улицу Дальнюю, Южный проезд, примыкание с улицей Попова — не придётся ли переносить трамвайное кольцо, удлинять трамвайный маршрут, и этот объект окажется на пересечении процессов?» — обратился депутат к представителям мэрии.

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Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров ответил, что развития транспортного узла в этой части города исключать нельзя. И планируемый объект действительно может стать «лишним». Однако пока таких планов у города нет, поэтому собственник может строить здание.

«Если говорить о процессе развития города и возможности дальнейшего изъятия земельных участков, то сегодня такой процесс активно обсуждается в районе улицы Советской Армии, Павловского тракта, проспекта Строителей. Но, к сожалению, исходя из сегодняшних реалий финансирования, эта идея пока лишь обсуждается. Может ли аналогичная ситуация затронуть и этот участок? (На ул. Трактовой, 92, — прим. ред.) Однозначно отвечу: да, может, если такие градостроительные решения будут необходимы. Но сейчас ограничивать собственника земельного участка ввиду возможной перспективы, хотя даже не приняты решения генерального плана, преждевременно», — прокомментировал ситуацию Фёдоров.

В результате проект одобрили, рекомендовав собственнику лишь на этапе строительства сделать дополнительный проезд с участка, минуя АЗС.