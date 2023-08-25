Незабываемые выходные в Санкт-Петербурге: чем заняться туристу и не только
В городе можно покататься на по реке и каналам, прогуляться по крышам, посетить квесты
25 августа 2023, 17:05, ИА Амител LjN8KXa11
Предположим, вы уже осмотрели все основные достопримечательности Санкт-Петербурга и находитесь в поиске интересных локаций для незабываемого отдыха в формате "выходного дня". Расскажем о нескольких вариантах, которые точно оставят после себя незабываемые впечатления.
Водные прогулки
Увидеть город в его полном величии и красоте можно с воды. Вы можете подобрать увлекательную экскурсию с капитаном и в сопровождении профессионального гида или арендовать плавательное средство и управлять им самостоятельно (на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/arenda-katera доступен широкий выбор катеров для прогулок).
"Город в миниатюре"
Если вы уже успели сделать фото на фоне Казанского собора, Зимнего дворца, Петропавловского собора, Петергофа и других знаковых достопримечательностей города, пришло время посетить Александровский парк и увидеть Санкт-Петербург в миниатюре. Экспонаты музея под открытым небом можно изучать во всех подробностях, вход свободный.
Прогулка по крышам
В городе множество оборудованных и безопасных площадок, с которых открываются невероятные и захватывающие виды.
Посещение стрелкового клуба
В городе можно найти несколько подобных заведений, где под руководством опытного инструктора можно протестировать различные виды оружия, в том числе такие необычные как лук или метательные ножи.
Скалодромы
Если вы всегда мечтали подняться в горы, вас ждут увлекательные скалодромы северной столицы. Здесь можно не только покорить достаточно большие высоты, но и получить уроки альпинизма от опытных инструкторов.
Картинги
В городе есть несколько трасс, где организовываются заезды для взрослых и детей. Современные автомобили и экипировка, а также интересные варианты организации "дорог" подарят участникам невероятные эмоции.
Мастер-классы
Вы можете окунуться в мир парфюмерного искусства и изготовить собственные духи, приготовить вкусный шедевр на кулинарном мастер-классе, создать вазу или статуэтку в глиняной мастерской или выбрать что-то другое, ориентируясь на собственные предпочтения.
Квесты
Квесты по поиску сокровищ, любимым фильмам, в виде "ужастиков" или романтического приключения – выбор вариантов по-настоящему огромен.
Общество с ограниченной ответственностью "Спутник"Реклама
17:09:49 25-08-2023
Лучше в Москву. Там веселее нынче.
17:52:04 25-08-2023
Гость (17:09:49 25-08-2023) Лучше в Москву. Там веселее нынче.... А что именно здесь веселее нынче? Живем в Москве, думаем, куда на выходные сходить =) где повеселее =)
20:23:45 25-08-2023
Гость (17:52:04 25-08-2023) А что именно здесь веселее нынче? Живем в Москве, думаем, ку... В мавзолей сходите. И на метре покатайтесь.
17:31:57 26-08-2023
Гость (20:23:45 25-08-2023) В мавзолей сходите. И на метре покатайтесь.... глупости от глупого человека? :-)