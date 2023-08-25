Незабываемые выходные в Санкт-Петербурге: чем заняться туристу и не только

В городе можно покататься на по реке и каналам, прогуляться по крышам, посетить квесты

25 августа 2023, 17:05, ИА Амител LjN8KXa11

Прогулка по реке / Фото: alexeyzhilkin / Freepik

Предположим, вы уже осмотрели все основные достопримечательности Санкт-Петербурга и находитесь в поиске интересных локаций для незабываемого отдыха в формате "выходного дня". Расскажем о нескольких вариантах, которые точно оставят после себя незабываемые впечатления.

Водные прогулки

Увидеть город в его полном величии и красоте можно с воды. Вы можете подобрать увлекательную экскурсию с капитаном и в сопровождении профессионального гида или арендовать плавательное средство и управлять им самостоятельно (на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/arenda-katera доступен широкий выбор катеров для прогулок).

"Город в миниатюре"

Если вы уже успели сделать фото на фоне Казанского собора, Зимнего дворца, Петропавловского собора, Петергофа и других знаковых достопримечательностей города, пришло время посетить Александровский парк и увидеть Санкт-Петербург в миниатюре. Экспонаты музея под открытым небом можно изучать во всех подробностях, вход свободный.

Прогулка по крышам

В городе множество оборудованных и безопасных площадок, с которых открываются невероятные и захватывающие виды.

Посещение стрелкового клуба

В городе можно найти несколько подобных заведений, где под руководством опытного инструктора можно протестировать различные виды оружия, в том числе такие необычные как лук или метательные ножи.

Скалодромы

Если вы всегда мечтали подняться в горы, вас ждут увлекательные скалодромы северной столицы. Здесь можно не только покорить достаточно большие высоты, но и получить уроки альпинизма от опытных инструкторов.

Картинги

В городе есть несколько трасс, где организовываются заезды для взрослых и детей. Современные автомобили и экипировка, а также интересные варианты организации "дорог" подарят участникам невероятные эмоции.

Мастер-классы

Вы можете окунуться в мир парфюмерного искусства и изготовить собственные духи, приготовить вкусный шедевр на кулинарном мастер-классе, создать вазу или статуэтку в глиняной мастерской или выбрать что-то другое, ориентируясь на собственные предпочтения.

Квесты

Квесты по поиску сокровищ, любимым фильмам, в виде "ужастиков" или романтического приключения – выбор вариантов по-настоящему огромен.

Общество с ограниченной ответственностью "Спутник"

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