"Нужно потрясти жирных котов". В Госдуме предложили повысить налоги для сверхбогатых
Нужно увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
10 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
В России необходимо увеличить налоговую нагрузку на сверхбогатых граждан. С таким предложением выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью ТАСС.
Парламентарий заявил, что сверхбогатых россиян следует "потрясти", повысив ставку налога на доходы физических лиц для этой категории с нынешних 22% до 25–35%. Кроме того, он предложил ввести дополнительный сбор на предметы роскоши – яхты, самолеты и вертолеты.
«Вместо того чтобы брать с граждан очередные какие-то налоги, нужно потрясти этих жирных котов. Я думаю, что это было бы справедливо», – отметил Миронов.
По мнению Миронова, стране также необходим налог на личное состояние, который действует во многих государствах мира.
Депутат подчеркнул, что новые налоговые меры должны касаться исключительно обеспеченных граждан и не затрагивать простых россиян.
Ранее сообщалось, что жителей мегаполисов и городов-доноров захотели обложить дополнительным налогом.
Самое главное не выйти на самих себя :-D
10:47:12 10-09-2025
Стас Пле (10:33:50 10-09-2025) Самое главное не выйти на самих себя :-D...
Выйдут, как обычно, на нищебродов, которых и потрясут.
10:34:07 10-09-2025
Нужно потрясти жирных котов --- хорошая идея, но коты из Думы скорее всего ее заблокируют
10:39:40 10-09-2025
Его даже слушать никто не будет, воздух сотрясает.
10:43:00 10-09-2025
Пчелы поперли против меда... С 22% до 25%....😄... Смешно... Необходимо в столь непростое время становления государства повысить до 45%...Кто за?
10:50:07 10-09-2025
Иван (10:43:00 10-09-2025) Пчелы поперли против меда... С 22% до 25%....😄... Смешно...... повысить до 45% ---- для жирных котов. Кто против?
10:46:28 10-09-2025
Где бы еще бабла на халяву содрать.
10:54:49 10-09-2025
Гость (10:46:28 10-09-2025) Где бы еще бабла на халяву содрать.... С жирных котов
10:47:57 10-09-2025
Ох уж этот Миронов. Как весна и осень, так из него прям прут законодательные инициативы.
10:56:07 10-09-2025
Гость (10:47:57 10-09-2025) Ох уж этот Миронов. Как весна и осень, так из него прям прут... И не проходят, потому что в ответ тоже прет
10:52:28 10-09-2025
Дешевый пиар.
11:07:52 10-09-2025
Миронов-штатный такой бредун. Ему-можно))) Типа- за народ). Хоть одна его инициатива социального порядка была реализована?
11:11:40 10-09-2025
Гость (11:07:52 10-09-2025) Миронов-штатный такой бредун. Ему-можно))) Типа- за народ). ... Хоть одна его инициатива социального порядка была реализована? --- а кто ее заблокировал? Не коты ли?
12:25:51 10-09-2025
Да, не, как можно, это каста неприкосновенна)
13:55:11 10-09-2025
Котов трясут прикладами винтовок в ворота дворцов! Этот стук они ждут радостно и с трепетом.
14:02:51 10-09-2025
Нужна процедура одобрения избирателями инициатив депутатов, а лучше делегировать инициативы.
15:13:48 10-09-2025
Разумное предложение. А то больным детям смс-ками собирают и т.д. Куда им триллионы девать натыренные.