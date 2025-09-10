НОВОСТИЭкономика

"Нужно потрясти жирных котов". В Госдуме предложили повысить налоги для сверхбогатых

Нужно увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

10 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru
Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

В России необходимо увеличить налоговую нагрузку на сверхбогатых граждан. С таким предложением выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью ТАСС.

Парламентарий заявил, что сверхбогатых россиян следует "потрясти", повысив ставку налога на доходы физических лиц для этой категории с нынешних 22% до 25–35%. Кроме того, он предложил ввести дополнительный сбор на предметы роскоши – яхты, самолеты и вертолеты.

«Вместо того чтобы брать с граждан очередные какие-то налоги, нужно потрясти этих жирных котов. Я думаю, что это было бы справедливо», – отметил Миронов.

По мнению Миронова, стране также необходим налог на личное состояние, который действует во многих государствах мира.

Депутат подчеркнул, что новые налоговые меры должны касаться исключительно обеспеченных граждан и не затрагивать простых россиян.

Ранее сообщалось, что жителей мегаполисов и городов-доноров захотели обложить дополнительным налогом.

Комментарии 17

Avatar Picture
Стас Пле

10:33:50 10-09-2025

Самое главное не выйти на самих себя :-D

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:12 10-09-2025

Стас Пле (10:33:50 10-09-2025) Самое главное не выйти на самих себя :-D...
Выйдут, как обычно, на нищебродов, которых и потрясут.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:07 10-09-2025

Нужно потрясти жирных котов --- хорошая идея, но коты из Думы скорее всего ее заблокируют

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:39:40 10-09-2025

Его даже слушать никто не будет, воздух сотрясает.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

10:43:00 10-09-2025

Пчелы поперли против меда... С 22% до 25%....😄... Смешно... Необходимо в столь непростое время становления государства повысить до 45%...Кто за?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:07 10-09-2025

Иван (10:43:00 10-09-2025) Пчелы поперли против меда... С 22% до 25%....😄... Смешно...... повысить до 45% ---- для жирных котов. Кто против?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:28 10-09-2025

Где бы еще бабла на халяву содрать.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:49 10-09-2025

Гость (10:46:28 10-09-2025) Где бы еще бабла на халяву содрать.... С жирных котов

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:57 10-09-2025

Ох уж этот Миронов. Как весна и осень, так из него прям прут законодательные инициативы.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:07 10-09-2025

Гость (10:47:57 10-09-2025) Ох уж этот Миронов. Как весна и осень, так из него прям прут... И не проходят, потому что в ответ тоже прет

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:28 10-09-2025

Дешевый пиар.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:52 10-09-2025

Миронов-штатный такой бредун. Ему-можно))) Типа- за народ). Хоть одна его инициатива социального порядка была реализована?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:40 10-09-2025

Гость (11:07:52 10-09-2025) Миронов-штатный такой бредун. Ему-можно))) Типа- за народ). ... Хоть одна его инициатива социального порядка была реализована? --- а кто ее заблокировал? Не коты ли?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:51 10-09-2025

Да, не, как можно, это каста неприкосновенна)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:11 10-09-2025

Котов трясут прикладами винтовок в ворота дворцов! Этот стук они ждут радостно и с трепетом.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:02:51 10-09-2025

Нужна процедура одобрения избирателями инициатив депутатов, а лучше делегировать инициативы.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:48 10-09-2025

Разумное предложение. А то больным детям смс-ками собирают и т.д. Куда им триллионы девать натыренные.

  -9 Нравится
Ответить
