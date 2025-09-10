"Нужно потрясти жирных котов". В Госдуме предложили повысить налоги для сверхбогатых

Нужно увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

10 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

В России необходимо увеличить налоговую нагрузку на сверхбогатых граждан. С таким предложением выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью ТАСС.

Парламентарий заявил, что сверхбогатых россиян следует "потрясти", повысив ставку налога на доходы физических лиц для этой категории с нынешних 22% до 25–35%. Кроме того, он предложил ввести дополнительный сбор на предметы роскоши – яхты, самолеты и вертолеты.

«Вместо того чтобы брать с граждан очередные какие-то налоги, нужно потрясти этих жирных котов. Я думаю, что это было бы справедливо», – отметил Миронов.

По мнению Миронова, стране также необходим налог на личное состояние, который действует во многих государствах мира.

Депутат подчеркнул, что новые налоговые меры должны касаться исключительно обеспеченных граждан и не затрагивать простых россиян.

