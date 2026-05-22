Лучшая альтернатива — запечь дома кусок мяса и нарезать его непосредственно перед подачей

22 мая 2026, 17:51, ИА Амител

Мясная нарезка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нутрициолог Виктория Кострова в интервью "Ленте.ру" предупредила о возможных рисках, связанных с мясными нарезками, которые продаются в магазинах. Она отметила, что в супермаркетах представлены два вида таких продуктов: те, которые нарезают на месте, и фабричные изделия в вакуумной упаковке.

«Нарезка, выполняемая непосредственно в магазине, может быть опасной из-за высокого риска бактериального заражения. Основная проблема заключается в оборудовании для нарезки: за день на лезвии слайсера могут оказаться разные виды колбас и сыров, при этом дезинфекция после каждого использования проводится редко, что способствует перекрестному заражению», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что тонко нарезанное мясо становится идеальной средой для размножения бактерий, таких как кишечная палочка и стафилококк. Кроме того, для нарезки часто используют колбасные палки с истекающим сроком годности.

«Ситуация ухудшается из-за неправильного хранения продуктов в магазинах. Холодильные витрины не всегда поддерживают нужную температуру в 2-4 градуса, особенно на верхних полках, что негативно влияет на свежесть продуктов. Вакуумная упаковка хоть и помогает в вопросах гигиены, имеет свои недостатки», — подчеркнула эксперт.

Кострова рассказала, что многие люди считают, что продукты, нарезанные в чистых условиях, безопасны. Однако промышленная нарезка значительно увеличивает контакт продукта с окружающей средой. Чтобы предотвратить порчу тонких ломтиков, производители часто добавляют консерванты, включая нитрит натрия.

Этот стабилизатор цвета, по словам эксперта, при длительном употреблении может негативно влиять на сосуды и снижать их эластичность, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мясные деликатесы содержат много жира, который действует как растворитель. Тонкие слайсы, плотно прилегающие к пластиковой упаковке, постепенно впитывают фталаты и микропластик из пленки. В условиях вакуума пластик и жир под давлением медленно проникают в жировую ткань мяса.

Кострова также добавила, что вакуумная упаковка обеспечивает защиту продукта только до момента вскрытия. После этого нарезка быстро заселяется домашней микрофлорой, поэтому ее рекомендуется употребить в течение суток.