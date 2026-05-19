Гастроэнтеролог объяснила, какие супы полезны, а какие бьют по сосудам и суставам

Овощное пюре и легкий куриный бульон помогают восстановлению, а солянка и "вечный" костный бульон могут навредить аллергикам и гипертоникам

19 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Гороховый суп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Не все первые блюда одинаково полезны: одни помогают восстановиться после болезни, другие — медленно атакуют суставы и сосуды. О том, какие супы стоит есть чаще, а какие ограничить, "Газете.ру" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Анастасия Гостроус.

Топ-3 полезных супа

Овощной суп-пюре без сливок. По словам врача, это чемпион по усвояемости. При варке и измельчении клетчатка размягчается, но не исчезает, а организм получает витамины и антиоксиданты без лишней нагрузки на кишечник. Такой суп идеален при слабой перистальтике и в период восстановления после болезней.

Нежирный куриный бульон с зеленью. Это настоящая скорая помощь при простудах. Аминокислоты и белок легко усваиваются, а цистеин из курицы помогает разжижать мокроту. Важное условие: первую воду после закипания обязательно сливают, чтобы избавиться от экстрактивных веществ и лишнего жира.

Грибной суп из лесных грибов или шиитаке. Он низкокалорийный, но богат бета-глюканами, которые укрепляют иммунитет. Правда, грибы долго перевариваются, поэтому такое блюдо противопоказано детям до трех лет и людям с ферментативной недостаточностью. Зато оно отлично утоляет голод во время диеты.

Какие супы вредны

Солянка мясная. Это настоящий коктейль из нескольких видов жирного мяса, копченостей, соленых огурцов и оливок. В ней запредельное количество соли (задерживает воду, повышает давление), холестерина и пуринов. Для людей с подагрой, артритом и гипертонией такая еда — медленная атака на суставы и сосуды.

"Вечный" костный бульон. Мода на бульон, который варят 12–24 часа, обернулась проблемой. При длительном кипячении из костей в воду переходят соли тяжелых металлов (например, свинец) и гистамин. Последний способен вызывать ложные аллергические реакции и отеки у людей с непереносимостью. Такой суп особенно опасен для аллергиков и детей.

Супы из пакетиков и стаканчиков. Гидрогенизированные жиры, глутамат натрия и загустители в их составе раздражают слизистую желудка и при регулярном употреблении провоцируют гастрит.

Обязательно ли есть суп каждый день?

Вопреки распространенному стереотипу, здоровому взрослому человеку это совсем не обязательно. Организм может получать необходимую жидкость из чая, фруктов и овощей. Более того, если у вас пониженная кислотность, жидкий суп разбавит желудочный сок и замедлит переваривание твердой пищи.

Формула полезного супа:

70% объема — овощи;

нежирное мясо (курица, индейка) или рыба;

зелень и натуральные специи;

варить 30–40 минут, первую воду сливать.

Под запретом — наваристые костные бульоны, копчености, соленья, грибной отвар (при заболеваниях ЖКТ) и растворимые концентраты.