Обманчивое солнце. (Не)бабье лето пришло в Барнаул
Нежное солнышко заманивает нас на улицу, где не так уж и тепло
13 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Жители Барнаула столкнулись с неожиданным поворотом погоды в период традиционного бабьего лета. Вместо ожидаемого теплого и солнечного периода город окутало холодное дыхание осени. Солнце, хоть и светит ярко, обманывает своим теплом, а холодный ветер пронизывает насквозь.
По прогнозам синоптиков, ближайшие три ночи не будут теплее. Температура воздуха в регионе опустится до +2...+9 градусов, а в некоторых районах, включая пригород Барнаула, ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"До конца недели на Алтайский край будет оказывать влияние антициклон, что приведет к установлению достаточно прохладной погоды с северным ветром", – пояснила она.
Такая резкая смена погоды застала многих барнаульцев врасплох. После относительно теплого начала сентября внезапные холода заставили горожан достать из шкафов теплые вещи.
Холодное бабье лето – в нашем фоторепортаже.
10:07:28 13-09-2024
как же красиво в центре и как уродливо в новостройках.....
10:38:18 14-09-2024
Гость (10:07:28 13-09-2024) как же красиво в центре и как уродливо в новостройках........ Не волнуйтесь , Пранк старается чтобы в центре стало как в новостройках
13:28:55 13-09-2024
Какие бабы- такое и лето!
16:06:45 13-09-2024
Тепло. Хорошо.