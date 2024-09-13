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Обманчивое солнце. (Не)бабье лето пришло в Барнаул

Нежное солнышко заманивает нас на улицу, где не так уж и тепло

13 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула столкнулись с неожиданным поворотом погоды в период традиционного бабьего лета. Вместо ожидаемого теплого и солнечного периода город окутало холодное дыхание осени. Солнце, хоть и светит ярко, обманывает своим теплом, а холодный ветер пронизывает насквозь.

По прогнозам синоптиков, ближайшие три ночи не будут теплее. Температура воздуха в регионе опустится до +2...+9 градусов, а в некоторых районах, включая пригород Барнаула, ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"До конца недели на Алтайский край будет оказывать влияние антициклон, что приведет к установлению достаточно прохладной погоды с северным ветром", – пояснила она.

Такая резкая смена погоды застала многих барнаульцев врасплох. После относительно теплого начала сентября внезапные холода заставили горожан достать из шкафов теплые вещи.

Холодное бабье лето – в нашем фоторепортаже.

Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Опять без бабьего лета! Самый романтичный "период года" обойдет стороной Алтай

Впрочем, такой вывод можно сделать согласно долгосрочному прогнозу на сентябрь, так что небольшой шанс все же есть
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Барнаул фоторепортажи

Комментарии 4

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Гость

10:07:28 13-09-2024

как же красиво в центре и как уродливо в новостройках.....

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Гость

10:38:18 14-09-2024

Гость (10:07:28 13-09-2024) как же красиво в центре и как уродливо в новостройках........ Не волнуйтесь , Пранк старается чтобы в центре стало как в новостройках

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Гость

13:28:55 13-09-2024

Какие бабы- такое и лето!

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Гость

16:06:45 13-09-2024

Тепло. Хорошо.

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