Образовательный марафон в поддержку сохранения ирбиса запустили в России
Защита ирбиса невозможна без сохранения всей горной экосистемы
24 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
В России запущен новый совместный проект ассоциации "Ирбис" и медиахолдинга МАЕР, направленный на сохранение снежного барса – одного из самых редких хищников планеты. Инициатива стартовала в рамках всероссийской информационной кампании "Защитим хранителей гор" и включает образовательный марафон, цель которого – привлечь внимание к критическому сокращению численности ирбиса в стране, пишет "Город55".
Проект реализуется при участии ассоциации "Ирбис" и МАЕР. Председатель попечительского совета ассоциации Али Узденов отметил, что в сфере охраны снежного барса в России наметились положительные сдвиги, однако для устойчивого существования вида необходимо не менее 300 особей. Он подчеркнул, что защита ирбиса невозможна без сохранения всей горной экосистемы, включая ландшафты, кормовую базу и снижение антропогенного давления. По его словам, без комплексного подхода и общественной поддержки вид остается под угрозой исчезновения.
Официальное соглашение о сотрудничестве между ассоциацией "Ирбис" и медиахолдингом МАЕР было подписано 22 декабря в Москве. В рамках договоренностей МАЕР стал ключевым информационным партнером кампании и обеспечит ее широкое распространение как в цифровой среде, так и на уличных носителях.
«Генеральный директор и владелец медиахолдинга Константин Майор сообщил, что инициатива ориентирована на вовлечение миллионов россиян в тему сохранения снежного барса. По его словам, изображения редкого хищника уже размещены на медиафасадах и цифровых экранах в крупнейших городах страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, Сочи и Владивостока. Ожидается, что совокупный охват кампании составит около 40 миллионов просмотров», – сообщает издание "Новые известия".
На пресс-конференции в Москве медиахолдинг представил креативный видеоролик, посвященный "хранителю гор". Несмотря на серьезность проблемы, кампания получила эмоционально насыщенную и визуально выразительную подачу.
«Мы сознательно выбрали такой формат – он позволяет говорить о сложных вещах, обращаясь к лучшим человеческим качествам», – отметил Майор.
По данным ученых, сегодня в дикой природе России насчитывается всего 87 снежных барсов. Ирбис обитает в горных районах Алтая, Бурятии, Тывы и Красноярского края. Благодаря способности передвигаться по крутым склонам, маскировочному окрасу, мягким лапам и скрытному образу жизни этот хищник крайне редко попадается на глаза человеку.
Ранее в Республике Алтай фотоловушка запечатлела необычное поведение бурого медведя. Кадры, напоминающие забавный танец, были получены в ходе экспедиции в рамках совместного проекта ассоциации "Ирбис" и Сайлюгемского национального парка.
22:16:02 24-12-2025
кго монголы бьют нещадно. путешествовали там по категории вип - есть специальные юрты-рестораны в таком этническом монгольском. там изнутри ВЕСЬ ПОТОЛОК - но то-есть конус этой юрты, скошенный - отделан шкурами барсов. насчитали 56 шт. Шкуры с головами, и похожи на натуральные.....и вот по пути каждый ресторан хочет себе такую юрту.... и США много там вкладываются якобы в восстановление и сохранение древней монгольской культуры!!
04:42:41 25-12-2025
Смысл нам гражданам говорить о каких-то ирбисах?
Мы как-то повлиять можем?
Ещё о проблемах торговли ураном и разделе Луны надо обсудить.