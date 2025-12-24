Образовательный марафон в поддержку сохранения ирбиса запустили в России

Защита ирбиса невозможна без сохранения всей горной экосистемы

24 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Ирбис / Снежный барс / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России запущен новый совместный проект ассоциации "Ирбис" и медиахолдинга МАЕР, направленный на сохранение снежного барса – одного из самых редких хищников планеты. Инициатива стартовала в рамках всероссийской информационной кампании "Защитим хранителей гор" и включает образовательный марафон, цель которого – привлечь внимание к критическому сокращению численности ирбиса в стране, пишет "Город55".

Проект реализуется при участии ассоциации "Ирбис" и МАЕР. Председатель попечительского совета ассоциации Али Узденов отметил, что в сфере охраны снежного барса в России наметились положительные сдвиги, однако для устойчивого существования вида необходимо не менее 300 особей. Он подчеркнул, что защита ирбиса невозможна без сохранения всей горной экосистемы, включая ландшафты, кормовую базу и снижение антропогенного давления. По его словам, без комплексного подхода и общественной поддержки вид остается под угрозой исчезновения.

Официальное соглашение о сотрудничестве между ассоциацией "Ирбис" и медиахолдингом МАЕР было подписано 22 декабря в Москве. В рамках договоренностей МАЕР стал ключевым информационным партнером кампании и обеспечит ее широкое распространение как в цифровой среде, так и на уличных носителях.

«Генеральный директор и владелец медиахолдинга Константин Майор сообщил, что инициатива ориентирована на вовлечение миллионов россиян в тему сохранения снежного барса. По его словам, изображения редкого хищника уже размещены на медиафасадах и цифровых экранах в крупнейших городах страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, Сочи и Владивостока. Ожидается, что совокупный охват кампании составит около 40 миллионов просмотров», – сообщает издание "Новые известия".

На пресс-конференции в Москве медиахолдинг представил креативный видеоролик, посвященный "хранителю гор". Несмотря на серьезность проблемы, кампания получила эмоционально насыщенную и визуально выразительную подачу.

«Мы сознательно выбрали такой формат – он позволяет говорить о сложных вещах, обращаясь к лучшим человеческим качествам», – отметил Майор.

По данным ученых, сегодня в дикой природе России насчитывается всего 87 снежных барсов. Ирбис обитает в горных районах Алтая, Бурятии, Тывы и Красноярского края. Благодаря способности передвигаться по крутым склонам, маскировочному окрасу, мягким лапам и скрытному образу жизни этот хищник крайне редко попадается на глаза человеку.

