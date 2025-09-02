"Укладку будем делать?" Фотоловушка поймала снежного барса в нацпарке Алтая

Сильные порывы ветра буквально "причесывают" ирбиса

После купания снежным барсам не требуется никакой сушки, их густую шерсть быстро просушивает ветер. В Сайлюгемском национальном парке показали кадры, как сильные порывы буквально "причесывают" ирбиса. Нравится ли это самому хищнику, остается загадкой, шутят ученые. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Такие же ураганные порывы сопровождают и сотрудников заповедника, которые в Горном Алтае несут службу круглый год и в морозы, и в жару. В отличие от ирбисов, способных пережить любые перепады благодаря плотному подшерстку, людям приходится обходиться без естественной защиты.

«Особь ирбиса на видео при таком ракурсе определить сложно, да еще ветер колышет шерсть и морщит весь рисунок пятен», – пишут в пресс-службе нацпарка.

