На Алтае медведь устроил "танцевальное" шоу перед камерой. Видео

Хищник на кадрах из Сайлюгемского нацпарка встал на задние лапы и почесывался о камень

02 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

В Республике Алтай фотоловушка запечатлела необычное поведение бурого медведя. Кадры, напоминающие забавный танец, были получены в ходе экспедиции в рамках совместного проекта Ассоциации "Ирбис" и Сайлюгемского национального парка.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Друзья снежного барса", видно, как обитатель Южно-Чуйского хребта встает на задние лапы и начинает тереться спиной о большой камень. Эти ритмичные движения очень похожи на своеобразный танец.

После того как медведь оставил на камне свой запах, выполнив важный для зверя ритуал мечения территории, он спокойно продолжил свой путь по горному склону.

