Антимонопольщики заподозрили рубцовских перевозчиков в картельном сговоре после роста цен на проезд

Алтайские антимонопольщики усмотрели признаки нарушения законодательства рубцовскими перевозчиками при повышении цен на проезд с ноября текущего года. Как отметил депутат АКЗС Андрей Чернобай в своем Telegram-канале, управление УФАС России по Алтайскому краю рассмотрели ситуацию в городе по его запросу и уже возбудили дело — речь может идти о картельном сговоре.

Напомним, что с 1 ноября 2022 года почти на всех нерегулируемых маршрутах Рубцовска, кроме маршрута № 10, стоимость проезда и провоза багажа выросла с 26 до 30 рублей. 7 ноября Чернобай обратился в краевой УФАС с просьбой проверить нарушение. 19 декабря он получил ответ от ведомство, в котором заявили о возбуждении антимонопольного дела в отношении трех индивидуальных предпринимателей по п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» — речь в ней идет о картелях.

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Общество Проезд в общественном транспорте станет дороже для жителей Рубцовска

Нарушили ли перевозчики закон станет известно лишь в 2023 году — рассмотрение дела пройдет 25 января. До тех пор перевозчики должны предоставить в комиссию по рассмотрению дела расчеты, данные о пассажиропотоке и транспорте, используемом для перевозок, пишет «Банкфакс».