«Другого пути нет»: дорожник объяснил, как избежать пробок во время ремонта моста в Барнауле

Ремонт восьмипролётного путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка в Барнауле необходимо начинать только после того, как будет готова временная переправа через железнодорожные пути. В качестве временного моста для автомобилей, а также пешеходов лучше всего использовать второй путепровод на проспекте Ленина, который находится ближе к ТРЦ «Пионер». С такой инициативой 17 февраля на заседании АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту выступил начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз. По его мнению, открытие временного проезда через ж/д пути помогло бы минимизировать транспортные проблемы города на время реконструкции путепровода, которая начнётся уже в мае. Однако для этого необходимо вложить несколько сотен миллионов рублей.

Что предлагает Василий Мотуз?

Начальник «Алтайавтодора» уверен, что перекрытие движения на проспекте Ленина приведёт к колоссальным проблемам в Барнауле. Чтобы избежать пробок, необходимо организовать временный переезд через железнодорожные пути. Лучше всего для этого, по мнению Василия Мотуза, подходит второй путепровод в районе Нового рынка. Сейчас по нему разрешено передвигаться только пешеходам. Для того чтобы пустить по переправе транспорт, в том числе общественный, необходимо провести его реконструкцию. Для этого необходимо вложить большие деньги, но зато не придётся перекрывать движение на проспекте Ленина. По итогу столица региона будет иметь два новых моста.

«Мне, как инженеру и жителю города, кажется, что сначала логичнее было бы отремонтировать пятипролётный путепровод, который находится ближе к ТРЦ «Пионер», — говорит начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

По его словам, сделать это вполне реально — были бы деньги. «Я, конечно, не погружён в тему так глубоко, но мне кажется, что ремонт этого дорожного объекта будет стоить нескольких сотен миллионов рублей. Зато эффективность от этих затрат будет в разы больше. По итогу мы будем иметь два новых путепровода через железнодорожные пути. Мы же в „Алтайавтодоре“ строим временные мосты через реки в Алтайском крае. Так правильно. Да, это стоит больших денег, и временный мост потом приходится разбирать. А как иначе? Другого пути нет. По небу летать ещё не научились. Мне кажется, это уникальный случай для города сделать одновременно два моста на Новом рынке и забыть о них на много десятилетий», — рассказал amic.ru Василий Мотуз и добавил, что направил это предложение в мэрию города Барнаула, которая курирует реконструкцию дорожного объекта.

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Что думают об этой инициативе власти Барнаула?

В интервью изданию «Вечерний Барнаул» заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев объяснил, что использовать пятипролётный путепровод для транспорта — невозможно. Эта переправа не рассчитана на серьёзные нагрузки и может использоваться только пешеходами.

«Мост упирается в улицу Кулагина, далее по Калинина, через который так и так будет весь транзит транспорта проходить во время ремонта. И там всего две полосы. Запустить движение транспорта из трёх полос в одну более проблематично, чем ограничить и перенаправить движение. Помимо всего прочего, этот путепровод — незавершённый объект, и, судя по оценке его технического состояния, запускать по нему транспорт небезопасно. Этот мост подходит только для пешеходного движения, и как раз для этого он и будет использоваться — от улицы Пионеров до Дома быта. Для этого разрабатывается отдельный проект», — отметил Антон Шеломенцев.

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Когда начнётся ремонт моста на Новым рынке и когда он закончится?

Закроют движение на проспекте Ленина уже в середине мая. Ремонт моста на Новом рынке обойдётся в 2 миллиарда рублей. Все потоки автомобилей перераспределят по проспектам Калинина и Строителей. Кроме того, в центре Барнаула временно перестанут курсировать троллейбусы, а трамваи будут доезжать только до Нового рынка. Для этого там построят разворотное кольцо. Также в центре краевой столицы сделают выделенные полосы для общественного транспорта. Завершить работы обещают к концу 2023 года.