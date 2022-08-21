Новосибирские бизнесмены торгуют алтайскими мухоморами за сотни тысяч рублей

Предприниматели Новосибирска продают ядовитые грибы людям для лечения различных заболеваний. Оборот от продажи мухоморов уже составляет сотни тысяч рублей, пишет «АиФ-Новосибирск».

Один из таких предпринимателей — биолог-натуралист Ринат Султанов. Свой товар он собирает в Тогучинском районе. Среди покупателей мухоморов — спортсмены и люди с хроническими заболеваниями. Затрат у него нет, вопрос лишь в сезонности бизнеса. Кроме того, в отличие от других грибов, мухоморы не едят черви и не трогают животные.

За 50 граммов сушёных мухоморов мужчина просит 2000 рублей — без доставки, с самовывозом с Центрального рынка Новосибирска. 1 кг этих грибов обойдётся новосибирцам в 40 тысяч рублей. Оптом — дешевле: 30 тысяч за килограмм. Пантерный мухомор дороже — до 100 тысяч рублей за килограмм.

Ещё один грибной делец, предприниматель Евгений Кулагин, продаёт мухоморы по 26 тысяч рублей за кило, и собирает их на Алтае. Компания «Экоопт» продаёт мухоморы по 10 тысяч рублей за кило, также на Алтае. А в интернет-магазине «Сибирский мухомор» свой товар продают за 30 тысяч. Правда, пантерный мухомор здесь тоже стоит дороже — 60 тысяч за килограмм.

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Общество Почему на Алтае задорого скупают мухоморы и чем опасно лечение такими грибами?

Напомним, соцсети в Алтайском крае пестрят объявлениями о приёме мухоморов, которые можно сдать по цене в четыре раза дороже, чем благородный белый гриб. Чтобы заработать, народ кинулся в лес за ядовитыми грибами. Как выяснилось, из этого сырья, в частности, производят капсулы для микродозинга. На маркетплейсах и в онлайн-магазинах заверяют, что это «чудодейственное средство» лечит от всех болезней. При этом эксперты предупреждают, что это не что иное, как «распространение наркотиков под видом грибов». Что такое микродозинг и чем он опасен, уже разбирался amic.ru.