Томенко провел заседание оперштаба по обеспечению безопасности и поддержке мобилизованных

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание оперштаба по обеспечению безопасности и поддержке Вооружённых сил РФ. Как сообщает пресс-служба региональных властей, в него входят более 30 человек — руководители правительства, органов исполнительной власти и ведомств, которые обеспечивают безопасность.

Томенко отметил, что сейчас в Алтайском крае организована работа по двум направлениям — принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов критически важной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей. Также под эгидой оперативного штаба развёрнута масштабная работа по поддержке мобилизованных жителей Алтайского края и в целом военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации.

Губернатор в целом положительно оценил работу специальных рабочих групп, которые выезжали в омский учебный центр, чтобы оказать помощь мобилизованным жителям региона.

Новости

Общество Виктор Томенко подписал указ о мерах поддержки семьям мобилизованных в Алтайском крае

«Провели две командировки, организовали индивидуальную работу по всем обращениям мобилизованных. Во время второго выезда снизилось количество обращений, и сегодня нет необходимости работать там выездным порядком. Установлена связь с командирами соединений в Омске, а если вопросы возникают, то информация быстро доводится и отрабатывается. В этой части мы наладили поддержку мобилизованных», — отметил Виктор Томенко.

Министр социальной защиты Наталья Оськина подчеркнула, что из числа отправленных в омский учебный центр мобилизованных жителей края 95% получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. На следующей неделе выплаты получат все военнослужащие, находящиеся в Омске. Кроме того, начнётся перечисление выплат жителям Алтайского края, которые по мобилизации направлены в воинские подразделения в Алейск и Оренбург.