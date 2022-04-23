В Госдуме рассчитывают, что регионы продлят майские выходные

Депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выразил надежду, что регионы вслед за Адыгеей, которая продлила майские выходные, сделают то же самое, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, партия продолжит направлять соответствующие обращения губернаторам.

«Адыгея решилась первой. Кто следующий — посмотрим», — сказал он.

Власти Адыгеи объявили девять выходных с 1 по 10 мая, исключением стало только 6 мая.

Ранее Даванков предложил продлить выходные на майских праздниках до 10 дней, предоставив россиянам отдых с 1 по 10 мая. Такая мера, отмечал он, поможет гражданам запастись продуктами на осень из-за их подорожания. Правительство однако эту идею не поддержало, но регионы вправе принимать решение о продлении выходных самостоятельно.

Добавим, что жители Алтайского края на предстоящих майских праздниках будут отдыхать восемь дней: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Устанавливать дополнительные три дня отдыха не планируется.