Из-за частичной мобилизации частично запретили продажу алкоголя в Забайкалье
Торговлю спиртным ограничили в радиусе 300 метров от военкоматов
В Забайкальском крае ввели ограничения на продажу алкоголя в трёх населённых пунктах и возле военкоматов, сообщает «МК в Чите». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Запретить розничную продажу алкогольной продукции в период проведения частичной мобилизации, объявленной указом президента РФ от 21 сентября 2022 года», — говорится в постановлении правительства региона.
Запреты действуют в ЗАТО Горный, в городе Борзи и посёлке Песчанки.
Кроме того, во всех забайкальских населённых пунктах запрещено продавать алкоголь в радиусе 300 метров от зданий военкоматов, если они там есть.
«За исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и розничной продажи, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли», — указали в правительстве края.
Ранее amic.ru опубликовал полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить.