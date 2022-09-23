Из-за частичной мобилизации частично запретили продажу алкоголя в Забайкалье

Торговлю спиртным ограничили в радиусе 300 метров от военкоматов

23 сентября 2022, 14:36

В Забайкальском крае ввели ограничения на продажу алкоголя в трёх населённых пунктах и возле военкоматов, сообщает «МК в Чите». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запретить розничную продажу алкогольной продукции в период проведения частичной мобилизации, объявленной указом президента РФ от 21 сентября 2022 года», — говорится в постановлении правительства региона.

Запреты действуют в ЗАТО Горный, в городе Борзи и посёлке Песчанки.

Кроме того, во всех забайкальских населённых пунктах запрещено продавать алкоголь в радиусе 300 метров от зданий военкоматов, если они там есть.

«За исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и розничной продажи, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли», — указали в правительстве края.

Ранее amic.ru опубликовал полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить.

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