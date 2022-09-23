Полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить

22 сентября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала об идее сократить список болезней, по которым могут освободить от службы в армии. Рассказываем, что это за список.

Почему сенатор хочет сократить список болезней для отсрочки от армии?

По мнению Ольги Ковитиди, «сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей».

Поэтому она считает, что в сложившейся обстановке часть заболеваний, дающих освобождение от службы в армии, можно сократить.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признаётся не годным к службе», — предложила сенатор, отнеся к таким болезням, например, плоскостопие и сколиоз.

По каким болезням гражданина признают не годным к службе и не мобилизуют?

Пока предложение Ольги Ковитиди законодательно не оформлено, в России действует официальный документ «Расписание болезней», входящий в «Положение о военно-врачебной экспертизе».

В этом документе содержится 88 статей, они разбиты на 17 глав. Статьи охватывают порядка 2000 различных заболеваний. В зависимости от сложности таких заболеваний, выявленных у гражданина, он относится к той или иной категории годности к несению службы в армии (о действующей системе годности см. статью amic.ru по ссылке).

Расписание болезней читайте ниже.

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Кто признаёт гражданина годным к несению службы?

Решение о службе гражданина выносит военно-врачебная комиссия, которая признаёт человека годным к несению службы или нет.

Расписание болезней, которые дают право на отсрочку от мобилизации или на признание к не годности к несению службы в армии

В этом блоке будут оказаны статьи, по которым даётся заключение о годности или не годности к несению службы, при клике на эти статьи, вы сможете открыть полное расписание каждого конкретного заболевания, чтобы узнать, могут ли вас мобилизовать.

1. Инфекционные и паразитарные болезни

Статья 1. Кишечные инфекции, бактериальные зоонозы, другие бактериальные болезни, вирусные болезни, сопровождающиеся высыпаниями, вирусные и другие болезни, передаваемые членистоногими (кроме инфекций центральной нервной системы), другие болезни, вызываемые вирусами и хламидиями, риккетсиозы, другие инфекционные и паразитарные болезни

Статья 2. Туберкулёз органов дыхания

Статья 3. Туберкулёз других органов и систем

Статья 4. Лепра

Статья 5-6. Болезни, вызываемая вирусом иммунодефицита человека. Сифилис и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путём

Статья 7. Микозы

2. Новообразования

Статья 8. Злокачественные новообразования (кроме опухолей нервной системы, лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей)

Статья 9. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лейкозы, болезнь Ходжкина, неходжкинские лимфомы, злокачественные иммунопролиферативные болезни, множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования и др.)

Статья 10. Доброкачественные новообразования (кроме опухолей нервной системы), новообразования in situ

3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Статья 11. Болезни крови и кроветворных органов, иммунодефицитные состояния

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Статья 12. Эутиреоидный зоб

Статья 13. Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

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5. Психические расстройства

Статья 14. Органические психические расстройства

Статья 15. Эндогенные психозы

Статья 16. Симптоматические и другие психические расстройства экзогенной этиологии

Статья 17. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, органические психические расстройства

Статья 18. Расстройства личности

Статья 19. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ

Статья 20. Умственная отсталость

6. Болезни нервной системы

Статья 21. Эпилепсия

Статья 22. Воспалительные, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы и их последствия

Статья 23. Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапирамидные, другие дегенеративные болезни нервной системы, болезни нервно-мышечного синапса и мышц, детский церебральный паралич, врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы, опухоли головного, спинного мозга

Статья 24. Сосудистые заболевания головного, спинного мозга

Статья 25. Травмы головного, спинного мозга и их последствия. Последствия поражений центральной нервной системы от воздействия внешних факторов

Статья 26. Болезни периферической нервной системы

Статья 27. Травмы периферических нервов и их последствия

Статья 28. Временные функциональные расстройства центральной или периферической нервной системы после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения

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7. Болезни глаза и придаточного аппарата

Статья 29. Болезни век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы

Статья 30. Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, стекловидного тела глазного яблока, зрительного нерва

Статья 31. Отслойка сетчатки

Статья 32. Глаукома

Статья 33. Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз

Статья 34. Нарушения рефракции и аккомодации

Статья 35. Слепота, пониженное зрение, аномалии цветового зрения

Статья 36. Временные функциональные расстройства органа зрения после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения болезни век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы

8. Болезни уха и сосцевидного отростка

Статья 37. Болезни наружного уха

Статья 38. Болезни среднего уха и сосцевидного отростка

Статья 39. Нарушения вестибулярной функции

Статья 40. Глухота, глухонемота, понижение слуха

Статья 41. Временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения

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9. Болезни системы кровообращения

Статья 42. Ревматизм, другие ревматические и неревматические болезни сердца

Статья 43. Гипертоническая болезнь

Статья 44. Ишемическая болезнь сердца

Статья 45. Болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов

Статья 46. Геморрой

Статья 47. Нейроциркуляторная астения

Статья 48. Временные функциональные расстройства системы кровообращения после перенесенного острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения

10. Болезни органов дыхания

Статья 49. Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки

Статья 50. Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи

Статья 51. Другие болезни органов дыхания

Статья 52. Бронхиальная астма

Статья 53. Временные функциональные расстройства органов дыхания после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения

11. Болезни органов пищеварения

Статья 54. Нарушение развития и прорезывания зубов

Статья 55. Болезни твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных тканей, десен и пародонта, слюнных желез, мягких тканей полости рта, языка

Статья 56. Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных пороков развития), другие болезни и изменения зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей

Статья 57. Болезни пищевода, кишечника (кроме двенадцатиперстной кишки) и брюшины

Статья 58. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки

Статья 59. Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы

Статья 60. Грыжи

Статья 61. Временные функциональные расстройства органов пищеварения после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения

12. Болезни кожи и подкожной клетчатки

Статья 62. Болезни кожи и подкожной клетчатки

Статья 63. Временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания кожи и подкожной клетчатки

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13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Статья 64. Артропатии инфекционного и воспалительного происхождения, системные поражения соединительной ткани

Статья 65. Хирургические болезни и поражения крупных суставов, хрящей, остеопатии, хондропатии

Статья 66. Болезни позвоночника и их последствия (кроме врожденных деформаций и пороков развития)

Статья 67. Отсутствие, деформации, дефекты кисти и пальцев

Статья 68. Плоскостопие и другие деформации стопы

Статья 69. Приобретенные деформации конечностей, вызывающие нарушение функции и (или) затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения

Статья 70. Отсутствие конечности

14. Болезни мочеполовой системы

Статья 71. Хронические заболевания почек

Статья 72. Нарушение уродинамики верхних мочевых путей (гидронефроз), пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, другие болезни почек и мочеточников, цистит, другие заболевания мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктуры уретры, другие болезни уретры

Статья 73. Болезни мужских половых органов

Статья 74. Хронические воспалительные болезни женских половых органов

Статья 75. Эндометриоз

Статья 76. Генитальный пролапс, недержание мочи, свищи, другие невоспалительные болезни женских половых органов (в том числе врожденные)

Статья 77. Расстройства овариально-менструальной функции

Статья 78. Временные функциональные расстройства мочеполовой системы после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения

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15. Врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения

Статья 80. Посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа

16. Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов

Статья 81. Последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей (переломов костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, надколенника и других костей)

Статья 82. Травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза (травматические пневмо- и гемоторакс, травма сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая травма)

Статья 83. Последствия травм кожи и подкожной клетчатки

Статья 84. Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения. Воздействие внешних причин (радиации, низких, высоких температур и света, повышенного давления воздуха или воды и других внешних причин)

Статья 85. Временные функциональные расстройства костномышечной системы, соединительной ткани, кожи и подкожной клетчатки после лечения болезней, ранений, травм, отравлений и других воздействий внешних факторов

17. Прочие болезни

Статья 86. Недостаточное физическое развитие

Статья 87. Энурез

Статья 88. Нарушения речи