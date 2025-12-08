Опасный тренд. Россияне "лечат храп" новым пыточным методом, теряя здоровье
Дышать после процедуры станет только сложнее
08 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
Новый тренд из соцсетей, где авторы пытаются "лечить храп" при помощи шарика, раздуваемого насосом прямо в ноздре, может обернуться серьезными травмами. Опасный метод стремительно набирает популярность в интернете, хотя, по сути, представляет собой болезненное и потенциально калечащее вмешательство.
Как пояснил "Shot Проверке" лор – врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, резкое раздувание шарика внутри носового хода создает сильное сдавливание мягких тканей.
«Это может привести к сильному кровотечению, надлому перегородки носа, травматизации нижних носовых раковин и слизистой оболочки носоглотки», – отмечает специалист.
По его словам, подобные эксперименты не просто бесполезны – они усугубляют проблему. Сдавливание тканей провоцирует отек, а значит, дышать после процедуры станет только сложнее. И к избавлению от храпа это не имеет никакого отношения.
Ранее россияне начали массово покупать лазерные ручки для удаления родинок и папиллом – спрос на такие устройства вырос вдвое за год. Покупатели уверены, что ручки помогают избавиться от кожных дефектов и даже татуировок, но врачи предупреждают: такие "процедуры" могут закончиться ожогами, раком и смертью.
02:51:58 09-12-2025
спи в отдельной комнате и всё.что за идиотизм.
11:51:21 09-12-2025
Гость (02:51:58 09-12-2025) спи в отдельной комнате и всё.что за идиотизм....
А если это однокомнатная квартира?
12:15:48 09-12-2025
Гость (11:51:21 09-12-2025) А если это однокомнатная квартира? ... Спи в отдельной однокомнатной квартире.
14:19:23 09-12-2025
Гость (02:51:58 09-12-2025) спи в отдельной комнате и всё.что за идиотизм.... то есть, храп вы рассматриваете строго, как неудобство других людей?
а то, что у храпящего во сне может останавливаться дыхание, вас не смущает?
14:17:35 09-12-2025
не останавливайте их!
естественный отбор и эволюция должны работать.