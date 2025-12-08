Опасный тренд. Россияне "лечат храп" новым пыточным методом, теряя здоровье

Дышать после процедуры станет только сложнее

08 декабря 2025

Новый тренд из соцсетей, где авторы пытаются "лечить храп" при помощи шарика, раздуваемого насосом прямо в ноздре, может обернуться серьезными травмами. Опасный метод стремительно набирает популярность в интернете, хотя, по сути, представляет собой болезненное и потенциально калечащее вмешательство.

Как пояснил "Shot Проверке" лор – врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, резкое раздувание шарика внутри носового хода создает сильное сдавливание мягких тканей.

«Это может привести к сильному кровотечению, надлому перегородки носа, травматизации нижних носовых раковин и слизистой оболочки носоглотки», – отмечает специалист.

По его словам, подобные эксперименты не просто бесполезны – они усугубляют проблему. Сдавливание тканей провоцирует отек, а значит, дышать после процедуры станет только сложнее. И к избавлению от храпа это не имеет никакого отношения.

Ранее россияне начали массово покупать лазерные ручки для удаления родинок и папиллом – спрос на такие устройства вырос вдвое за год. Покупатели уверены, что ручки помогают избавиться от кожных дефектов и даже татуировок, но врачи предупреждают: такие "процедуры" могут закончиться ожогами, раком и смертью.