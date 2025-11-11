Опасный тренд. Россияне скупают лазерные ручки для удаления родинок, зарабатывая рак
Покупатели уверены, что ручки помогают избавиться от кожных дефектов и даже татуировок
11 ноября 2025, 10:45, ИА Амител
Россияне начали массово покупать лазерные ручки для удаления родинок и папиллом – спрос на такие устройства вырос вдвое за год, сообщает "Shot Проверка".
Средняя цена прибора, который в рекламе называют "абсолютно безопасным", – около 1500 рублей. Покупатели уверены, что ручки помогают избавиться от кожных дефектов и даже татуировок, но врачи предупреждают: такие "процедуры" могут закончиться ожогами, раком и смертью.
Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин пояснил, что в домашних условиях невозможно отличить доброкачественное образование от злокачественного.
«Попытка удалить меланому лазером может не только спровоцировать опухолевый рост, но и замаскировать его под рубцом. В итоге человек обратится к врачу уже с метастазами», – отметил специалист.
По его словам, ожог невуса только усиливает риск перерождения клеток, а рубец после "удаления" скрывает развивающуюся опухоль. Медики настоятельно советуют не использовать лазерные ручки дома и обращаться к дерматологам или онкологам для диагностики и лечения образований на коже.
14:10:16 11-11-2025
С какого перепугу, это лазерные ручки? Обыкновенный коагулятор. Самый младший брат ЭХВЧ-аппаратов. Последние применяются в хирургии повсеместно. И уже очень много лет.
19:52:13 11-11-2025
Гость (14:10:16 11-11-2025) С какого перепугу, это лазерные ручки? Обыкновенный коагулят... ну это должен делать ВРАЧ и по показаниям. а не подружка с грязными ногтями в кухне общаги, согласись, коллега?
20:39:29 11-11-2025
Гость (19:52:13 11-11-2025) ну это должен делать ВРАЧ и по показаниям. а не подружка с г... брат, брось свою подружку, из общаги, да ИСЧО с грязными ногтями