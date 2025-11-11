Опасный тренд. Россияне скупают лазерные ручки для удаления родинок, зарабатывая рак

Покупатели уверены, что ручки помогают избавиться от кожных дефектов и даже татуировок

11 ноября 2025, 10:45, ИА Амител

Последствия использования ручки / Фото: "Shot Проверка"

Россияне начали массово покупать лазерные ручки для удаления родинок и папиллом – спрос на такие устройства вырос вдвое за год, сообщает "Shot Проверка".

Средняя цена прибора, который в рекламе называют "абсолютно безопасным", – около 1500 рублей. Покупатели уверены, что ручки помогают избавиться от кожных дефектов и даже татуировок, но врачи предупреждают: такие "процедуры" могут закончиться ожогами, раком и смертью.

Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин пояснил, что в домашних условиях невозможно отличить доброкачественное образование от злокачественного.

«Попытка удалить меланому лазером может не только спровоцировать опухолевый рост, но и замаскировать его под рубцом. В итоге человек обратится к врачу уже с метастазами», – отметил специалист.

По его словам, ожог невуса только усиливает риск перерождения клеток, а рубец после "удаления" скрывает развивающуюся опухоль. Медики настоятельно советуют не использовать лазерные ручки дома и обращаться к дерматологам или онкологам для диагностики и лечения образований на коже.

