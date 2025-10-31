"Заячьи губки" стали новым трендом в России, сменив эффект "бантика"
Методика стала новым направлением среди мастеров бьюти-индустрии
31 октября 2025, 16:15, ИА Амител
В соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Как сообщает "Shot Проверка", процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.
Методика быстро вытеснила прежний популярный эффект "бантика", став новым направлением среди мастеров бьюти-индустрии. Специалисты отмечают, что техника требует высокой точности, поскольку нарушение пропорций может исказить естественные черты лица.
"Заячьи губки" уже активно обсуждаются в соцсетях и позиционируются как яркая альтернатива классическим формам коррекции.
16:21:28 31-10-2025
я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и это лучшая инвестиция
10:07:49 01-11-2025
Гость (16:21:28 31-10-2025) я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и... Это о чем?
10:08:25 02-11-2025
Гость (16:21:28 31-10-2025) я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и... Это точно!
13:06:06 02-11-2025
Гость (16:21:28 31-10-2025) я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и... Критическое мышление пусть развивают, а то на Западе и не такие операции делают😀
16:31:40 31-10-2025
О боже... как теперь это развидеть???
16:46:57 31-10-2025
Отлично. Когда волчья пасть войдет в моду?
16:51:51 31-10-2025
Следующая мода - изображать признаки синдрома Дауна.
17:04:50 31-10-2025
Гость (16:51:51 31-10-2025) Следующая мода - изображать признаки синдрома Дауна.... А зачем изображать? У нас во власти каждый второй психически больной. И не нужно олигафренов, даунов, аутистов называть особыми людьми. Психически больными они всегда были и будут.
22:32:53 02-11-2025
Гость (17:04:50 31-10-2025) А зачем изображать? У нас во власти каждый второй психически... Синдром Дауна это не психическое заболевание, это генетическая поломка, причем у вполне здоровых родителей. И у нас проблемы не только во власти. У нас проблемы с тем, что с умным видом раздаются глупые коментарии.
16:52:36 31-10-2025
Вместо губ-сарделек теперь губы с неравномерно перетянутыми сардельками? Т.е. ума на то, что бы это не делать, не хватает. Но тогда чем на это деньги зарабатывают?
18:11:58 02-11-2025
Гость (16:52:36 31-10-2025) Вместо губ-сарделек теперь губы с неравномерно перетянутыми ... Я уже одну толстуха в электричке с такими габяшками видела. Выглядит это как элемент психического расстройства.
17:01:53 31-10-2025
Что интересно у этих женщин в голове? Опилки?
17:13:25 31-10-2025
Кто сказал что эти уродства какой-то там тренд...!?
Уродство оно и в Африке уродство!...
17:14:56 31-10-2025
А-ля Ксюша Собчак...
10:40:17 01-11-2025
Гость (17:14:56 31-10-2025) А-ля Ксюша Собчак... ... неее, как у Сереги Зверева
19:04:34 02-11-2025
Элен без ребят (10:40:17 01-11-2025) неее, как у Сереги Зверева... У неё свои 🤣
18:39:58 31-10-2025
Может уже пусть упадет какой-нибудь метеорит на нашу грешную землю 🤦🤦🤦 Каждый день новости как перед концом света
19:55:32 31-10-2025
блин опять дуре выкачивать и новый заливать
00:31:49 01-11-2025
Сами себя уродуют, капец….
09:02:29 01-11-2025
Это как у Яны Кошкиной?
09:22:17 01-11-2025
Гость (09:02:29 01-11-2025) Это как у Яны Кошкиной? ... В каком месте?
10:39:36 01-11-2025
какой-то передвижной контактный зоопарк- то утки, то куры, то зайцы...
13:03:51 02-11-2025
Хорошо, что пластические операции дорогие😀
PS: это оказывается, я модниц видел, а я то думал, что просто уродок😁😁😁
14:00:10 02-11-2025
Ну такими губами ещё лучше чупа чупс sosatь
15:22:50 02-11-2025
Это типа произошла ошибка, а им вот те на те понравилось?
17:46:19 02-11-2025
Фу, какой ужас. Уродство Люди сходят с ума.
23:43:50 02-11-2025
Это уже не губы ,а паз для прибора.