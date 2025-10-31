"Заячьи губки" стали новым трендом в России, сменив эффект "бантика"

Методика стала новым направлением среди мастеров бьюти-индустрии

31 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Методика "заячьих губок" / Кадр из видео: "Shot Проверка"

В соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Как сообщает "Shot Проверка", процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.

Методика быстро вытеснила прежний популярный эффект "бантика", став новым направлением среди мастеров бьюти-индустрии. Специалисты отмечают, что техника требует высокой точности, поскольку нарушение пропорций может исказить естественные черты лица.

"Заячьи губки" уже активно обсуждаются в соцсетях и позиционируются как яркая альтернатива классическим формам коррекции.

