НОВОСТИОбщество

"Заячьи губки" стали новым трендом в России, сменив эффект "бантика"

Методика стала новым направлением среди мастеров бьюти-индустрии

31 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Методика "заячьих губок" / Кадр из видео: "Shot Проверка"
Методика "заячьих губок" / Кадр из видео: "Shot Проверка"

В соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Как сообщает "Shot Проверка", процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.

Методика быстро вытеснила прежний популярный эффект "бантика", став новым направлением среди мастеров бьюти-индустрии. Специалисты отмечают, что техника требует высокой точности, поскольку нарушение пропорций может исказить естественные черты лица.

"Заячьи губки" уже активно обсуждаются в соцсетях и позиционируются как яркая альтернатива классическим формам коррекции.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске в одном из магазинов три женщины украли косметические товары на сумму около 3 тыс. рублей. Ранее судимых по схожим статьям россиянок задержали и при обыске обнаружили пакет с похищенными товарами.

Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Врач-трихолог рассказал о современных методах решения проблем выпадения волос

В клинике "Нанобьюти" в Алтайском крае применяют международные протоколы диагностики и терапии волос и кожи головы
НОВОСТИЗдоровье

Россия Красота и мода

Комментарии 27

Avatar Picture
Гость

16:21:28 31-10-2025

я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и это лучшая инвестиция

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:49 01-11-2025

Гость (16:21:28 31-10-2025) я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и... Это о чем?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:25 02-11-2025

Гость (16:21:28 31-10-2025) я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и... Это точно!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николас

13:06:06 02-11-2025

Гость (16:21:28 31-10-2025) я уже понял что старший и младший с 5 лет учат английский и... Критическое мышление пусть развивают, а то на Западе и не такие операции делают😀

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

16:31:40 31-10-2025

О боже... как теперь это развидеть???

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:57 31-10-2025

Отлично. Когда волчья пасть войдет в моду?

  116 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:51 31-10-2025

Следующая мода - изображать признаки синдрома Дауна.

  65 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:50 31-10-2025

Гость (16:51:51 31-10-2025) Следующая мода - изображать признаки синдрома Дауна.... А зачем изображать? У нас во власти каждый второй психически больной. И не нужно олигафренов, даунов, аутистов называть особыми людьми. Психически больными они всегда были и будут.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:53 02-11-2025

Гость (17:04:50 31-10-2025) А зачем изображать? У нас во власти каждый второй психически... Синдром Дауна это не психическое заболевание, это генетическая поломка, причем у вполне здоровых родителей. И у нас проблемы не только во власти. У нас проблемы с тем, что с умным видом раздаются глупые коментарии.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:36 31-10-2025

Вместо губ-сарделек теперь губы с неравномерно перетянутыми сардельками? Т.е. ума на то, что бы это не делать, не хватает. Но тогда чем на это деньги зарабатывают?

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Люсида

18:11:58 02-11-2025

Гость (16:52:36 31-10-2025) Вместо губ-сарделек теперь губы с неравномерно перетянутыми ... Я уже одну толстуха в электричке с такими габяшками видела. Выглядит это как элемент психического расстройства.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:53 31-10-2025

Что интересно у этих женщин в голове? Опилки?

  57 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:25 31-10-2025

Кто сказал что эти уродства какой-то там тренд...!?
Уродство оно и в Африке уродство!...

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:56 31-10-2025

А-ля Ксюша Собчак...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:40:17 01-11-2025

Гость (17:14:56 31-10-2025) А-ля Ксюша Собчак... ... неее, как у Сереги Зверева

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:34 02-11-2025

Элен без ребят (10:40:17 01-11-2025) неее, как у Сереги Зверева... У неё свои 🤣

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:58 31-10-2025

Может уже пусть упадет какой-нибудь метеорит на нашу грешную землю 🤦🤦🤦 Каждый день новости как перед концом света

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:32 31-10-2025

блин опять дуре выкачивать и новый заливать

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Л

00:31:49 01-11-2025

Сами себя уродуют, капец….

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:29 01-11-2025

Это как у Яны Кошкиной?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:17 01-11-2025

Гость (09:02:29 01-11-2025) Это как у Яны Кошкиной? ... В каком месте?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:39:36 01-11-2025

какой-то передвижной контактный зоопарк- то утки, то куры, то зайцы...

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николас

13:03:51 02-11-2025

Хорошо, что пластические операции дорогие😀

PS: это оказывается, я модниц видел, а я то думал, что просто уродок😁😁😁

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ликвидатор

14:00:10 02-11-2025

Ну такими губами ещё лучше чупа чупс sosatь

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

15:22:50 02-11-2025

Это типа произошла ошибка, а им вот те на те понравилось?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

17:46:19 02-11-2025

Фу, какой ужас. Уродство Люди сходят с ума.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:50 02-11-2025

Это уже не губы ,а паз для прибора.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров