Окончательное решение об отправке оружия должен принять президент США

01 ноября 2025, 08:05, ИА Амител

Запуск крылатой ракеты Tomahawk / Фото: Zuma / TASS

Пентагон разрешил Белому дому передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в США и Европе.

Президент США Дональд Трамп в ходе последних переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, "по крайней мере сейчас". Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он подчеркивал, что только Соединенные Штаты умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.

В Пентагоне отметили, что передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений. По данным СМИ, окончательное решение об отправке Tomahawk Киеву остается за Трампом.

Ранее президент России Владимир Путин называл разговоры об американских крылатых ракетах "понтажом" и заявлял, что в ответ Москва усилит ПВО. Также он подчеркивал, что передача Киеву ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.