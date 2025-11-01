НОВОСТИПолитика

Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk

Окончательное решение об отправке оружия должен принять президент США

01 ноября 2025, 08:05, ИА Амител

Запуск крылатой ракеты Tomahawk / Фото: Zuma / TASS
Запуск крылатой ракеты Tomahawk / Фото: Zuma / TASS

Пентагон разрешил Белому дому передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в США и Европе.

Президент США Дональд Трамп в ходе последних переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, "по крайней мере сейчас". Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он подчеркивал, что только Соединенные Штаты умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут. 

В Пентагоне отметили, что передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений. По данным СМИ, окончательное решение об отправке Tomahawk Киеву остается за Трампом. 

Ранее президент России Владимир Путин называл разговоры об американских крылатых ракетах "понтажом" и заявлял, что в ответ Москва усилит ПВО. Также он подчеркивал, что передача Киеву ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.

Avatar Picture
Гость

08:19:24 01-11-2025

Ну вот, час Икс настает

Avatar Picture
Гость

09:55:53 01-11-2025

Гость (08:19:24 01-11-2025) Ну вот, час Икс настает... Динамичней пойдет. А то долго уже

Avatar Picture
Гость

10:13:52 01-11-2025

Гость (09:55:53 01-11-2025) Динамичней пойдет. А то долго уже... Ты бы сходил, поторопил что ли...

Avatar Picture
Гость

11:23:32 01-11-2025

Гость (10:13:52 01-11-2025) Ты бы сходил, поторопил что ли...... Томагавки уже торопят

Avatar Picture
Гость

10:24:13 01-11-2025

Гость (08:19:24 01-11-2025) Ну вот, час Икс настает... Это всё постепенно идёт. Если бы такое в начале войны сказали, то ситуация по-другому бы развернулась. А здесь постепенно. Разрешили от мала до велика.

Avatar Picture
Гость

10:55:17 01-11-2025

Гость (08:19:24 01-11-2025) Ну вот, час Икс настает... Надо понимать, что США вложили на Украину миллионы долларов, и они просто так не отступят. Им нужна Украина с их территиориями и особенно ресурсы территорий. Поэтому Тамагавки на Украине будут, это однозначно. Денежки надо отдавать Зеля.

Avatar Picture
Гость

11:51:28 01-11-2025

Гость (10:55:17 01-11-2025) Надо понимать, что США вложили на Украину миллионы долларов... Ну не миллионы, а поболее порядка на четыре. Насчет ресурсов США могут с нами потом договориться. В отличие от 404 мы договороспособные.

Avatar Picture
Гость

08:56:02 01-11-2025

Кто бы сомневался. Все дадут.

Avatar Picture
Гость

09:05:44 01-11-2025

в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Вашингтон как раз рядом.

Avatar Picture
Гость

09:49:00 01-11-2025

Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... Вам бабёшкам лишь бы дать ...

Avatar Picture
Гость

10:17:58 01-11-2025

Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... и боярышника канистру

Avatar Picture
Гость

11:34:36 01-11-2025

Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... у нас, если что, есть то, что долетит куда надо и так, с нашей земли!

Avatar Picture
Гость

07:40:46 02-11-2025

Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... И что? Пендосы валандаться не будут, сразу уничтожат все это. А скорее всего, сразу потратят корабли,на которых повезут.

Avatar Picture
Musik

09:35:33 01-11-2025

Тут прямо филиал ГШ.

Avatar Picture
Гость

11:53:04 01-11-2025

Musik (09:35:33 01-11-2025) Тут прямо филиал ГШ. ... Ну так Жанна дАрк тоже не была кадровым военным. Однако, нос то утерла французским "де Голям".

Avatar Picture
Гость

09:38:14 01-11-2025

Я с утра тоже одобрил передачу Венесуэле Посейдона, Орешника, Сармата и С-400 в количестве 500 штук.

Avatar Picture
Гость

09:53:18 01-11-2025

Гость (09:38:14 01-11-2025) Я с утра тоже одобрил передачу Венесуэле Посейдона, Орешника...
зачем передавать? оно у нас и так летает далеко и незаметно)))

Avatar Picture
Гость

10:10:42 01-11-2025

Гость (09:53:18 01-11-2025) зачем передавать? оно у нас и так летает далеко и незаме... Зачем ему летать к ним от нас, если от них к нам ничего не летит. Они передали, мы тоже можем передать. А лететь должно туда откуда летит. А там может и проблема снимется

Avatar Picture
ППШариков

10:48:01 01-11-2025

"В Пентагоне отметили, что передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений"...мнения разошлись, Трамп заявлял самим нужны...балобол.

Avatar Picture
Гость

12:17:28 01-11-2025

Так-то говорят, что Вагнеровцы уже в Венесуэле.

Avatar Picture
Гость

12:56:04 01-11-2025

Слава Богу, Томагавки пока не смогут долететь до Алтайского края.

Avatar Picture
Гость

13:36:08 01-11-2025

Гость (12:56:04 01-11-2025) Слава Богу, Томагавки пока не смогут долететь до Алтайского ... Смотря откуда запустить. Бпла, против тамагавков- детский сад.

Avatar Picture
Гость

13:46:44 01-11-2025

Гость (12:56:04 01-11-2025) Слава Богу, Томагавки пока не смогут долететь до Алтайского ... От Казахстана близко. До Тюмени ведь уже долетали. Пока еще не томагавки, но ...

Avatar Picture
Гость

10:34:35 02-11-2025

Гость (13:46:44 01-11-2025) От Казахстана близко. До Тюмени ведь уже долетали. Пока еще ... Если не грешить против Божьих Истин, то ничто не прилетит.

