Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk
Окончательное решение об отправке оружия должен принять президент США
01 ноября 2025, 08:05, ИА Амител
Пентагон разрешил Белому дому передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в США и Европе.
Президент США Дональд Трамп в ходе последних переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, "по крайней мере сейчас". Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он подчеркивал, что только Соединенные Штаты умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
В Пентагоне отметили, что передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений. По данным СМИ, окончательное решение об отправке Tomahawk Киеву остается за Трампом.
Ранее президент России Владимир Путин называл разговоры об американских крылатых ракетах "понтажом" и заявлял, что в ответ Москва усилит ПВО. Также он подчеркивал, что передача Киеву ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.
08:19:24 01-11-2025
Ну вот, час Икс настает
09:55:53 01-11-2025
Гость (08:19:24 01-11-2025) Ну вот, час Икс настает... Динамичней пойдет. А то долго уже
10:13:52 01-11-2025
Гость (09:55:53 01-11-2025) Динамичней пойдет. А то долго уже... Ты бы сходил, поторопил что ли...
11:23:32 01-11-2025
Гость (10:13:52 01-11-2025) Ты бы сходил, поторопил что ли...... Томагавки уже торопят
10:24:13 01-11-2025
Гость (08:19:24 01-11-2025) Ну вот, час Икс настает... Это всё постепенно идёт. Если бы такое в начале войны сказали, то ситуация по-другому бы развернулась. А здесь постепенно. Разрешили от мала до велика.
10:55:17 01-11-2025
Гость (08:19:24 01-11-2025) Ну вот, час Икс настает... Надо понимать, что США вложили на Украину миллионы долларов, и они просто так не отступят. Им нужна Украина с их территиориями и особенно ресурсы территорий. Поэтому Тамагавки на Украине будут, это однозначно. Денежки надо отдавать Зеля.
11:51:28 01-11-2025
Гость (10:55:17 01-11-2025) Надо понимать, что США вложили на Украину миллионы долларов... Ну не миллионы, а поболее порядка на четыре. Насчет ресурсов США могут с нами потом договориться. В отличие от 404 мы договороспособные.
08:56:02 01-11-2025
Кто бы сомневался. Все дадут.
09:05:44 01-11-2025
в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Вашингтон как раз рядом.
09:49:00 01-11-2025
Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... Вам бабёшкам лишь бы дать ...
10:17:58 01-11-2025
Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... и боярышника канистру
11:34:36 01-11-2025
Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... у нас, если что, есть то, что долетит куда надо и так, с нашей земли!
07:40:46 02-11-2025
Гость (09:05:44 01-11-2025) в ответ нужно "дать" венесуэле и колумбии "Орешник", там Ваш... И что? Пендосы валандаться не будут, сразу уничтожат все это. А скорее всего, сразу потратят корабли,на которых повезут.
09:35:33 01-11-2025
Тут прямо филиал ГШ.
11:53:04 01-11-2025
Musik (09:35:33 01-11-2025) Тут прямо филиал ГШ. ... Ну так Жанна дАрк тоже не была кадровым военным. Однако, нос то утерла французским "де Голям".
09:38:14 01-11-2025
Я с утра тоже одобрил передачу Венесуэле Посейдона, Орешника, Сармата и С-400 в количестве 500 штук.
09:53:18 01-11-2025
Гость (09:38:14 01-11-2025) Я с утра тоже одобрил передачу Венесуэле Посейдона, Орешника...
зачем передавать? оно у нас и так летает далеко и незаметно)))
10:10:42 01-11-2025
Гость (09:53:18 01-11-2025) зачем передавать? оно у нас и так летает далеко и незаме... Зачем ему летать к ним от нас, если от них к нам ничего не летит. Они передали, мы тоже можем передать. А лететь должно туда откуда летит. А там может и проблема снимется
10:48:01 01-11-2025
"В Пентагоне отметили, что передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений"...мнения разошлись, Трамп заявлял самим нужны...балобол.
12:17:28 01-11-2025
Так-то говорят, что Вагнеровцы уже в Венесуэле.
12:56:04 01-11-2025
Слава Богу, Томагавки пока не смогут долететь до Алтайского края.
13:36:08 01-11-2025
Гость (12:56:04 01-11-2025) Слава Богу, Томагавки пока не смогут долететь до Алтайского ... Смотря откуда запустить. Бпла, против тамагавков- детский сад.
13:46:44 01-11-2025
Гость (12:56:04 01-11-2025) Слава Богу, Томагавки пока не смогут долететь до Алтайского ... От Казахстана близко. До Тюмени ведь уже долетали. Пока еще не томагавки, но ...
10:34:35 02-11-2025
Гость (13:46:44 01-11-2025) От Казахстана близко. До Тюмени ведь уже долетали. Пока еще ... Если не грешить против Божьих Истин, то ничто не прилетит.