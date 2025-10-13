НОВОСТИПолитика

Трамп: США отправят Киеву ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не завершится

Американский лидер не исключил, что предупредит о поставках оружия Владимира Путина

13 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС
Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Вашингтон передаст Киеву крылатые ракеты Tomahawk, если украинский  конфликт не удастся урегулировать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, сообщает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что перед поставками оружия Украине он может поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Возможно, я поговорю с ним [Владимиром Путиным]. Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», – отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что уже обсудил вопрос вооружений с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подтвердил, что Киев надеется получить именно эти ракеты.

Ранее президент США заявил, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине. Но перед этим он хочет понять, как Киев намерен использовать их. В Кремле отметили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, потому что американские крылатые ракеты существуют в ядерном исполнении.

Владимир Путин назвал разговоры о Tomahawk "понтажом" и заявил, что в ответ Москва усилит ПВО. Также президент РФ подчеркнул, что передача Киеву ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.

Владимир Путин США Россия украина Дональд Трамп

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

08:45:55 13-10-2025

Послушай дональд а если ракеты РФ будут на Кубе - как ты на это смотришь и в обще вспомни карибский кризис.

  -6

Avatar Picture
Musik

09:30:10 13-10-2025

Гость (08:45:55 13-10-2025) Послушай дональд а если ракеты РФ будут на Кубе - как ты на ... наши тогда сами струхнули.
вобщем все испужались здорово.
не надо бы снова такого.

  -3

Avatar Picture
гость

09:13:03 13-10-2025

лучше бы Трамп совсем забыл о войне на Украине. Это самый лучший вариант для него. И Запад бы забыл. Сами разберёмся.

  -1

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

10:00:54 13-10-2025

гость (09:13:03 13-10-2025) лучше бы Трамп совсем забыл о войне на Украине. Это самый лу...
Третий год уже разбираемся.

  0

Avatar Picture
Гость

09:56:45 13-10-2025

если украинский конфликт не завершится --- вообще грамотная формудировка, он срок же не назвал, а когда нибудь он же завершится. Тем более, что очень сомнительно, что поставки ракет приближают завершение. Они должны типа приблизить поражение России. Ну там не так же все плохо

  -7

Avatar Picture
Альберто

10:08:39 13-10-2025

может было бы лучше прекратить поставочку и ликвидировать просроченного ведь это чучело никогда не сядет за стол переговоров потому-что боится последствий

  -4

Avatar Picture
Гость

10:52:20 13-10-2025

мели-мели, Емеля... Смотрите на дела его, а не на слова. Болтун и шоумен

  -2

Avatar Picture
Гость

10:56:44 13-10-2025

Если уже быть совсем честным, то Россия первая начала Донбасс защищать. Поэтому правильнее будет идти до конца. Уже столько ребятишек наших погибло, а всё каких-то переговоры с перемирием ждём.

  -5

