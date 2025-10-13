Трамп: США отправят Киеву ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не завершится
Американский лидер не исключил, что предупредит о поставках оружия Владимира Путина
13 октября 2025, 07:30, ИА Амител
Вашингтон передаст Киеву крылатые ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не удастся урегулировать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, сообщает РИА Новости.
Американский лидер отметил, что перед поставками оружия Украине он может поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Возможно, я поговорю с ним [Владимиром Путиным]. Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», – отметил глава Белого дома.
Трамп добавил, что уже обсудил вопрос вооружений с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подтвердил, что Киев надеется получить именно эти ракеты.
Ранее президент США заявил, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине. Но перед этим он хочет понять, как Киев намерен использовать их. В Кремле отметили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, потому что американские крылатые ракеты существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры о Tomahawk "понтажом" и заявил, что в ответ Москва усилит ПВО. Также президент РФ подчеркнул, что передача Киеву ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.
08:45:55 13-10-2025
Послушай дональд а если ракеты РФ будут на Кубе - как ты на это смотришь и в обще вспомни карибский кризис.
09:30:10 13-10-2025
Гость (08:45:55 13-10-2025) Послушай дональд а если ракеты РФ будут на Кубе - как ты на ... наши тогда сами струхнули.
вобщем все испужались здорово.
не надо бы снова такого.
09:13:03 13-10-2025
лучше бы Трамп совсем забыл о войне на Украине. Это самый лучший вариант для него. И Запад бы забыл. Сами разберёмся.
10:00:54 13-10-2025
гость (09:13:03 13-10-2025) лучше бы Трамп совсем забыл о войне на Украине. Это самый лу...
Третий год уже разбираемся.
09:56:45 13-10-2025
если украинский конфликт не завершится --- вообще грамотная формудировка, он срок же не назвал, а когда нибудь он же завершится. Тем более, что очень сомнительно, что поставки ракет приближают завершение. Они должны типа приблизить поражение России. Ну там не так же все плохо
10:08:39 13-10-2025
может было бы лучше прекратить поставочку и ликвидировать просроченного ведь это чучело никогда не сядет за стол переговоров потому-что боится последствий
10:52:20 13-10-2025
мели-мели, Емеля... Смотрите на дела его, а не на слова. Болтун и шоумен
10:56:44 13-10-2025
Если уже быть совсем честным, то Россия первая начала Донбасс защищать. Поэтому правильнее будет идти до конца. Уже столько ребятишек наших погибло, а всё каких-то переговоры с перемирием ждём.