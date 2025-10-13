Американский лидер не исключил, что предупредит о поставках оружия Владимира Путина

13 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Вашингтон передаст Киеву крылатые ракеты Tomahawk, если украинский конфликт не удастся урегулировать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, сообщает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что перед поставками оружия Украине он может поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Возможно, я поговорю с ним [Владимиром Путиным]. Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», – отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что уже обсудил вопрос вооружений с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подтвердил, что Киев надеется получить именно эти ракеты.

Ранее президент США заявил, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине. Но перед этим он хочет понять, как Киев намерен использовать их. В Кремле отметили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, потому что американские крылатые ракеты существуют в ядерном исполнении.

Владимир Путин назвал разговоры о Tomahawk "понтажом" и заявил, что в ответ Москва усилит ПВО. Также президент РФ подчеркнул, что передача Киеву ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.