"Бумажный тигр", НДС и новое оружие. Главные заявления Владимира Путина на "Валдае"

Глава государства ответил на вопросы об украинском конфликте, отношениях со странами Запада и российской экономике

03 октября 2025, 08:38, ИА Амител

Владимир Путин на "Валдае" / Фото: Михаил Метцель / ТАСС

2 октября президент РФ Владимир Путин выступил на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходило в Сочи. Глава государства ответил на вопросы журналистов в ходе пленарной сессии. Главные заявления российского лидера приводит kremlin.ru. Украинский конфликт Российские войска заняли две трети Купянска, зашли в Покровск, Константиновку и Северск.

В зоне СВО хватает личного и руководящего состава.

Российская армия – одна из самых боеспособных в мире.

Дезертиров в армии России единицы.

Если Россия – "бумажный тигр", то попробуйте разобраться с ним.

Сын замдиректора ЦРУ Глосса, погибший на СВО, – русский солдат.

Поставки ракет Tomahawk Украине – новый этап эскалации.

"Оттяпать" у РФ ничего не получится.

У России может появиться новое гиперзвуковое оружие. Повышение НДС Повышение НДС будет способствовать дальнейшему развитию страны.

Чтобы побороть инфляцию, Россия "была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики".

После повышения НДС важно не допустить развития теневой экономики. Противостояние со странами Запада Западные страны хотят устроить в Сербии цветную революцию.

Россия видит, что некоторые страны готовятся к ядерным испытаниям. Если это случится, Москва сделает то же самое.

Европа будет "скукоживаться и затухать". Отношения с США РФ заработала около 800 млн долларов на продаже урана США в 2024 году. Сравнения с императором Александром II «Я не император, я президент и избран народом на определенный срок», – заявил Владимир Путин.