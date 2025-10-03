"Бумажный тигр", НДС и новое оружие. Главные заявления Владимира Путина на "Валдае"
Глава государства ответил на вопросы об украинском конфликте, отношениях со странами Запада и российской экономике
03 октября 2025, 08:38, ИА Амител
Владимир Путин на "Валдае" / Фото: Михаил Метцель / ТАСС
2 октября президент РФ Владимир Путин выступил на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходило в Сочи. Глава государства ответил на вопросы журналистов в ходе пленарной сессии. Главные заявления российского лидера приводит kremlin.ru.
Украинский конфликт
- Российские войска заняли две трети Купянска, зашли в Покровск, Константиновку и Северск.
- В зоне СВО хватает личного и руководящего состава.
- Российская армия – одна из самых боеспособных в мире.
- Дезертиров в армии России единицы.
- Если Россия – "бумажный тигр", то попробуйте разобраться с ним.
- Сын замдиректора ЦРУ Глосса, погибший на СВО, – русский солдат.
- Поставки ракет Tomahawk Украине – новый этап эскалации.
- "Оттяпать" у РФ ничего не получится.
- У России может появиться новое гиперзвуковое оружие.
Повышение НДС
- Повышение НДС будет способствовать дальнейшему развитию страны.
- Чтобы побороть инфляцию, Россия "была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики".
- После повышения НДС важно не допустить развития теневой экономики.
Противостояние со странами Запада
- Западные страны хотят устроить в Сербии цветную революцию.
- Россия видит, что некоторые страны готовятся к ядерным испытаниям. Если это случится, Москва сделает то же самое.
- Европа будет "скукоживаться и затухать".
Отношения с США
- РФ заработала около 800 млн долларов на продаже урана США в 2024 году.
Сравнения с императором Александром II
«Я не император, я президент и избран народом на определенный срок», – заявил Владимир Путин.
08:48:31 03-10-2025
О, друг, бороться с уходом экономики в тень, когда всех хочешь заставить платить НДС тебе так и так придётся, только вот вряд ли получится.
08:56:27 03-10-2025
я президент и избран народом на определенный срок».....................это как?
09:08:14 03-10-2025
Гость (08:56:27 03-10-2025) я президент и избран народом на определенный срок»............ Это юмористическая часть, он ведь не может без шутки
10:31:30 03-10-2025
Гость (08:56:27 03-10-2025) я президент и избран народом на определенный срок»............ В Е Ч Н О - гори гори, моя звезда....
09:55:19 03-10-2025
Не ну Марго обещала два-три дня и всё, при таком раскладе её всё население поддержало бы.
А когда четвёртый год - это уже нарушение условий договора.
Вот представьте, что развязку на Змеиногорском к зиме не сдадут, а будут ещё четыре года строить с неясными перспективами?
Или взять Художественный музей... Согласен, неудачный пример )))))
10:55:23 03-10-2025
- Почему все дорожает?
- Зачем ввели драконовский утиль сбор на авто?
- Когда вернут домой мобилизованных три года домой?
- Почему бензин по талонам?
11:01:52 03-10-2025
Внимательный из Б (10:55:23 03-10-2025) - Почему все дорожает? - Зачем ввели драконовский утиль... Лови иноагента!
11:20:38 03-10-2025
Эти речи да Богу в уши...
11:21:05 03-10-2025
У России может появиться новое гиперзвуковое оружие --- и про старое то как-то редко слышно
15:48:39 03-10-2025
Гость (11:21:05 03-10-2025) У России может появиться новое гиперзвуковое оружие --- и пр... "Кинжалы" через день запускают. Это редко?
11:47:53 03-10-2025
Двадцать пять лет непрерывных побед.
Брежнев так тот всего 18, и это назвали "Эпохой застоя".
12:04:37 03-10-2025
Ну все закудахали бабки в коментариях.Так держать Владимир Владимирович!
17:49:24 03-10-2025
владислав (12:04:37 03-10-2025) Ну все закудахали бабки в коментариях.Так держать Владимир В...
Да прибавить еще тебе лет 10 к пенсионному возрасту, чтобы ты в 70 лет таскался на тяжелую работу. И живи ты хоть до 120 лет!
12:29:45 03-10-2025
Ну да ,ндс это ничего ,а когда будем совершать покупки в следующем году все разом почувствуем ,вообще галопирующий рост цен достал всех жителей России ,а что с бензином происходит ,цены Барнаула и купеческого наукограда Бийска разнятся в пять ,шесть рублей ,на тех же сетях заправок ,это что из Барнаула до Бийска логистика составляет такую разницу и где наш ФАС .
13:21:05 03-10-2025
У России может появиться новое гиперзвуковое оружие./// Для чего, где применение орешника?
«Я не император, я президент и избран народом на определенный срок»/// Когда срок полностью окончится?
13:32:12 03-10-2025
Как хочется дожить до конца его срока.
15:58:54 03-10-2025
Гость (13:32:12 03-10-2025) Как хочется дожить до конца его срока.... нескромно с вашей стороны.
18:28:41 03-10-2025
Гость (13:32:12 03-10-2025) Как хочется дожить до конца его срока.... Зелька почти 2 срока на "оплоте демократии" окраине сидит без всяких выборов. До конца его срока, надеюсь, осталось немного.