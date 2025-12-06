Пенсионерка-скамерша потребовала суд вернуть ей квартиру, даже не получив деньги за нее
Женщина продала квартиру, но даже не успела получить деньги, сообщив, что на нее воздействовали мошенники
06 декабря 2025, 10:35, ИА Амител
В Туле пожилая женщина предприняла неудачную попытку вернуть проданное жилье, по "схеме Долиной". 70-летняя Ольга Ш. обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве еще до получения вырученных от продажи квартиры средств, сообщает Mash.
Расчет с покупателями осуществлялся через аккредитив, позволяющий получить деньги только после переоформления права собственности. Но уже на следующий день после заключения договора купли-продажи пенсионерка заявила в полицию о краже 660 тысяч рублей. После подачи заявления она забрала деньги за квартиру из банковской ячейки.
Спустя три месяца после завершения сделки и передачи квартиры новым владельцам Ольга Ш. подала в суд иск о расторжении договора, ссылаясь на то, что находилась в состоянии невменяемости и стала жертвой мошенников. Судебная экспертиза выявила у нее "смешанное тревожно-депрессивное расстройство, вызванное нарушением адаптации".
Суд принял решение о возврате квартиры пенсионерке и компенсации покупателям ее стоимости. Однако, по словам новых владельцев, Ольга Ш. отказывается исполнять решение суда, что означает необходимость взыскания средств с помощью судебных приставов. Покупатели обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
11:03:24 06-12-2025
Ну, понеслось...
11:40:59 06-12-2025
Зачем публично вешать ярлыки: Пенсионерка-скамерша! Выходит, все пенсионеры такие для автора этой статейки? Правосудие не может (пока) определиться с эффектом Долиной, а мы уже ярлыки развешиваем.. Информация - сила!
03:19:02 07-12-2025
dok_СФ (11:40:59 06-12-2025) Зачем публично вешать ярлыки: Пенсионерка-скамерша! Выходит,... Если этот пингвин черный,это не значит,что все черные-пингвины. Эта старушка-скамерша
11:28:49 07-12-2025
dok_СФ (11:40:59 06-12-2025) Зачем публично вешать ярлыки: Пенсионерка-скамерша! Выходит,... Да чего там определяться... Квартиру отдадут Лурье, а Долина будет искать мошенников... Сама виновата.
Понятия заниженной стоимости не существует, есть установленная сторонами цена сделки. Лурье выполнила свои обязательства, Долина - нет.
03:23:51 07-12-2025
Да бросьте вы...Какой там эффект Долиной...Учительнице Кожевниковой в такой же ситуации квартиру не спешат вернуть...ФамилиЁ у нее НЕ ТО...
17:16:47 09-12-2025
Татьяна (03:23:51 07-12-2025) Да бросьте вы...Какой там эффект Долиной...Учительнице Кожев... И хорошо. Лучше чтобы вообще никому не возвращали. Это рынок - хату продал, с деньгами делай что хочешь. А кто сильно орёт что отдал мошенникам лет 10 зоны за финансирования ВСУ. И возраст не при чем