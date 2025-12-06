Пенсионерка-скамерша потребовала суд вернуть ей квартиру, даже не получив деньги за нее

Женщина продала квартиру, но даже не успела получить деньги, сообщив, что на нее воздействовали мошенники

06 декабря 2025, 10:35, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Туле пожилая женщина предприняла неудачную попытку вернуть проданное жилье, по "схеме Долиной". 70-летняя Ольга Ш. обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве еще до получения вырученных от продажи квартиры средств, сообщает Mash.

Расчет с покупателями осуществлялся через аккредитив, позволяющий получить деньги только после переоформления права собственности. Но уже на следующий день после заключения договора купли-продажи пенсионерка заявила в полицию о краже 660 тысяч рублей. После подачи заявления она забрала деньги за квартиру из банковской ячейки.

Спустя три месяца после завершения сделки и передачи квартиры новым владельцам Ольга Ш. подала в суд иск о расторжении договора, ссылаясь на то, что находилась в состоянии невменяемости и стала жертвой мошенников. Судебная экспертиза выявила у нее "смешанное тревожно-депрессивное расстройство, вызванное нарушением адаптации".

Суд принял решение о возврате квартиры пенсионерке и компенсации покупателям ее стоимости. Однако, по словам новых владельцев, Ольга Ш. отказывается исполнять решение суда, что означает необходимость взыскания средств с помощью судебных приставов. Покупатели обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.