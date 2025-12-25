Почти половина россиян к концу года столкнулась с профессиональным выгоранием

Самые частые его проявления – постоянная усталость, стресс и перенапряжение

25 декабря 2025, 17:30, ИА Амител

Выгорание на работе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

По результатам исследования Русской школы управления около 48% россиян к концу текущего года испытывают симптомы профессионального выгорания. Данные получены в ходе опроса более тысячи жителей страны с возможностью множественного выбора ответов, пишет RT.

Наиболее распространенные проявления выгорания – постоянная усталость – отмечают 68% опрошенных, перенапряжение и стресс – 62%, раздражительность – 55%, нежелание идти на работу по утрам – 47% и отсутствие энтузиазма и инициативы – 43%.

В результате 41% опрошенных задумываются о смене сферы деятельности, а 40% констатируют снижение общей работоспособности.

Респонденты назвали следующие факторы, провоцирующие выгорание. В первую очередь это плохая организация рабочих процессов – 66%, избыток задач – 51%, неудовлетворенность финансовым вознаграждением – 36%, частые переработки – 28%, непростые отношения с руководством – 20% и личные проблемы, не связанные с работой, – 20%.

Врач‑психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина подчеркнула: профессиональное выгорание – это не просто усталость после напряженного дня, а серьезное психофизиологическое состояние, требующее внимания.

Длительный стресс запускает в организме каскад негативных изменений. Например, нарушается работа нервной системы и гормонального фона, ухудшается сон, меняется метаболизм, снижается иммунитет, падает концентрация внимания и появляются перепады настроения.

«Выгорание – не временная слабость, а сигнал, что система дает сбой», – отмечает специалист.

По мнению Ирины Крашкиной, для восстановления важны не только четкие границы задач, снижающие ощущение хаоса и перегрузки, но и короткие паузы в течение дня, котоорые помогают восстановить ресурс.

Дополнительные дни отдыха тоже могут спасти ситуацию: даже один-два свободных дня могут заметно улучшить состояние. Безусловно, необходим баланс между работой и личной жизнью – важно осознанно отделять рабочее от домашнего.

