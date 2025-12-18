Юрист напомнил о правилах оплаты работы в новогодние праздники

Работа в дни с 1 по 8 января должна оплачиваться не менее чем в двойном размере

18 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Работодатели обязаны оплачивать труд сотрудников в государственные праздники, включая новогодние каникулы, не менее чем в двойном размере. Об этом в интервью "Газете.ru" напомнил юрист Филипп Честных, ссылаясь на статью 153 Трудового кодекса РФ.

Ключевые правила:

оплата в двойном размере полагается за работу в официальные нерабочие праздничные дни. К ним относятся не только период с 1 по 8 января, но и 23 февраля, 8 марта и другие госпраздники;

альтернатива – по желанию сотрудника вместо денежной компенсации ему могут предоставить дополнительный день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере;

для окладников – если в месяце есть праздничные дни, но работник их не отрабатывал, оклад выплачивается полностью. Если же он выходит на работу в праздник, то получает двойную дневную ставку сверх оклада;

ночная смена в праздник оплачивается с применением двух повышающих коэффициентов – и за ночное время, и за праздничный день;

коллективный договор может устанавливать более высокую компенсацию (например, тройной тариф), но не ниже гарантий ТК РФ.

Особые случаи:

при сменном графике работа в праздник, если она предусмотрена графиком, оплачивается в обычном размере. Двойная оплата полагается только за смену, на которую сотрудника вызвали сверх утвержденного расписания;

для работников со сдельной или почасовой оплатой расчет идет от фактически выполненного объема работ или отработанных часов.

Юрист рекомендует сотрудникам проверять начисления в расчетных документах и помнить о своих правах, чтобы получать положенную компенсацию за работу в праздничные дни.