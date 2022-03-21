Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов вновь попытается выйти из колонии по УДО

Городской суд Рубцовска получил повторное ходатайство об УДО бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова. Напомним, что он отбывает срок за взяточничество.

В сентябре 2021 года Денисову уже отказывали в УДО, отмечает «Коммерсантъ — Сибирь». Суд аргументировал своё решение «нестабильным поведением», которое демонстрировал бывший чиновник. Оно не позволяло «сделать вывод о том, что осуждённый твёрдо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения».

Юрия Денисова задержали в 2016 году по подозрению в получении 2,5 млн рублей взяток. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет и одного месяца колонии строгого режима, а также штрафа в размере 4,5 млн рублей.

Отбывает наказание Денисов в Рубцовске.