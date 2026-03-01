Последствия удара иранской ракеты по квартире показала дочь главы МИД Израиля
Речь идет о жилом доме в Тель-Авиве, который оказался в зоне поражения во время иранского ракетного удара
01 марта 2026, 16:33, ИА Амител
Квартира дочери главы израильского МИД оказалась повреждена после иранского удара по Тель-Авиву. Снимки последствий атаки Алона Саар, дочь министра иностранных дел Израиля Гидеон Саар, опубликовала в соцсетях, о чем сообщило издание Ura.ru.
На фотографиях видно, что жилье серьезно пострадало: выбиты окна, часть мебели разрушена, пол усыпан осколками стекла. Судя по кадрам, взрыв произошел в непосредственной близости от дома.
Публикацию Алона Саар сопроводила ироничным комментарием — она поинтересовалась, не ей ли теперь придется разбираться с последствиями обстрела и наводить порядок в разгромленной квартире. Речь идет о жилом доме в Тель-Авиве, который оказался в зоне поражения во время иранского ракетного удара.
Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.
17:33:15 01-03-2026
Вот собственно и ответы, почему мы не трогаем верхушку противника. У всех дети живут в недружественных странах
19:51:09 01-03-2026
Лес рубят - щепки летят! Таки кто же инициировал эту рубку с прискорбными последствиями для всех?
20:30:56 01-03-2026
И что, пожалеть её?
21:58:57 01-03-2026
покажите Алоне фото иранской школы для девочек
09:55:41 02-03-2026
Гость (21:58:57 01-03-2026) покажите Алоне фото иранской школы для девочек...
Значит часть гурий будет несовершеннолетними. Но для Ирана это же не проблема, там официально разрешено брать в жены девочек с 13 лет, а при согласии опекуна-мужчины - с 9 лет. Мы действительно будем поддерживать этот режим?
10:37:01 02-03-2026
Гость (09:55:41 02-03-2026) Значит часть гурий будет несовершеннолетними. Но для Ира... а кого нам поддерживать, союзников Украины и гендерносомнительные США, где калечат психику детей своими извращениями?
22:44:27 01-03-2026
"она поинтересовалась, не ей ли теперь придется разбираться с последствиями обстрела и наводить порядок в разгромленной квартире."--------- Максимку Алкина найми. Пусть руками учится работать, а не только языком.
10:10:24 02-03-2026
если бы взорвалась ракета то там не то что квартиры - там части здания бы не существовало уже
а тут стекла только разбиты - это вероятно дрон где то вдалеке