Последствия удара иранской ракеты по квартире показала дочь главы МИД Израиля

Речь идет о жилом доме в Тель-Авиве, который оказался в зоне поражения во время иранского ракетного удара

01 марта 2026, 16:33

Квартира дочери главы израильского МИД оказалась повреждена после иранского удара по Тель-Авиву. Снимки последствий атаки Алона Саар, дочь министра иностранных дел Израиля Гидеон Саар, опубликовала в соцсетях, о чем сообщило издание Ura.ru.

На фотографиях видно, что жилье серьезно пострадало: выбиты окна, часть мебели разрушена, пол усыпан осколками стекла. Судя по кадрам, взрыв произошел в непосредственной близости от дома.

Публикацию Алона Саар сопроводила ироничным комментарием — она поинтересовалась, не ей ли теперь придется разбираться с последствиями обстрела и наводить порядок в разгромленной квартире. Речь идет о жилом доме в Тель-Авиве, который оказался в зоне поражения во время иранского ракетного удара.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.