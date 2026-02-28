Трамп объяснил, зачем США начали масштабную операцию против Ирана

По словам лидера американского государства, главная цель — защитить граждан страны

28 февраля 2026, 16:49, ИА Амител

Удар США / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Американский лидер Дональд Трамп выступил с видеообращением на платформе Truth Social, где озвучил позицию, что военные действия США направлены на ограждение американских граждан от потенциальной опасности, исходящей от иранского руководства.

«Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране. Иранские вооруженные силы убили сотни американских военных в Ираке, иранский режим продолжает проводить сложные операции против американских вооруженных сил, дислоцирующихся на Ближнем Востоке. Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей», — передает слова президента США РБК.

Аналогичное заявление сделал и министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщив о проведении "предупредительных атак на Иран".

Утром 28 февраля в столице Ирана Тегеране раздались звуки взрывов. Сообщается, что действия Армии обороны Израиля осуществляются в координации с Соединенными Штатами.

В то же время американская и израильская стороны предполагают, что интенсивность нападения сохранится на протяжении нескольких дней.

Со стороны Вашингтона ожидается, что текущая военная кампания против Ирана приобретет гораздо больший размах, нежели предыдущая американская операция.

Напомним, в период 12-дневного конфликта в июне 2025 года были нанесены удары по объектам, связанными с ядерной программой Ирана.