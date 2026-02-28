Трамп объяснил, зачем США начали масштабную операцию против Ирана
По словам лидера американского государства, главная цель — защитить граждан страны
28 февраля 2026, 16:49, ИА Амител
Американский лидер Дональд Трамп выступил с видеообращением на платформе Truth Social, где озвучил позицию, что военные действия США направлены на ограждение американских граждан от потенциальной опасности, исходящей от иранского руководства.
«Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране. Иранские вооруженные силы убили сотни американских военных в Ираке, иранский режим продолжает проводить сложные операции против американских вооруженных сил, дислоцирующихся на Ближнем Востоке. Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей», — передает слова президента США РБК.
Аналогичное заявление сделал и министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщив о проведении "предупредительных атак на Иран".
Утром 28 февраля в столице Ирана Тегеране раздались звуки взрывов. Сообщается, что действия Армии обороны Израиля осуществляются в координации с Соединенными Штатами.
В то же время американская и израильская стороны предполагают, что интенсивность нападения сохранится на протяжении нескольких дней.
Со стороны Вашингтона ожидается, что текущая военная кампания против Ирана приобретет гораздо больший размах, нежели предыдущая американская операция.
Напомним, в период 12-дневного конфликта в июне 2025 года были нанесены удары по объектам, связанными с ядерной программой Ирана.
16:53:05 28-02-2026
16:54:45 28-02-2026
"Защитить граждан". Где-то мы уже это слышали.
18:33:54 28-02-2026
"Наша цель - защитить американский народ". Не знал, что американский народ на Ближнем Востоке.
20:57:33 28-02-2026
Гость (18:33:54 28-02-2026) "Наша цель - защитить американский народ". Не знал, что амер... Там нефть американского народа.
А Иран незаконно на этих землях построил свое очень жестокое, ужасное государство.
23:11:56 28-02-2026
Гость (20:57:33 28-02-2026) Там нефть американского народа.А Иран незаконно на этих ... не минусуйте, это сарказм
19:35:54 28-02-2026
Международные разбойники уже не скрывают свою сущность.
23:49:28 28-02-2026
А чего так тихо-то?
Где санкции на страну агрессора? Где визги про нападаение на беззащитных? Где демонстрации против насилия? Где карикатуры на президента? Где заседания совбеза?
Или это всё другое???
10:13:32 01-03-2026
Ой (23:49:28 28-02-2026) А чего так тихо-то?Где санкции на страну агрессора? Где ... Да, это другое, понимать же нужно. Сарказм если что.