ГосТВ Ирана сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи
01 марта 2026, 08:42, ИА Амител
Государственное телевидение Ирана сообщило о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. Информацию официально подтвердили власти республики. Ранее иранские СМИ также сообщали, что в результате ударов Израиля и США погибли несколько членов его семьи, в том числе дочь и внук.
Агентство IRNA передает, что правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура. Кроме того, в стране вводятся семь дней общенациональных выходных.
Али Хаменеи был одной из ключевых фигур современной иранской истории. До исламской революции он активно выступал против режима шаха и за это неоднократно подвергался арестам — с 1963 по 1975 год он пять раз оказывался в тюрьме. После революции Хаменеи стал ближайшим соратником лидера исламской республики Сейида Хомейни.
В первые годы после свержения монархии Хаменеи занимал пост министра обороны, а также возглавлял Корпус стражей исламской революции. В 1981 году он был назначен генеральным секретарем Исламской республиканской партии, а затем избран президентом Ирана, получив, по официальным данным, 97% голосов.
Именно в период его политического возвышения существенно усилилось влияние Корпуса стражей исламской революции, который изначально рассматривался как революционное ополчение, а затем превратился в одну из ключевых сил в системе власти страны. В 1989 году, после смерти Хомейни, Хаменеи был избран верховным лидером Ирана и оставался на этом посту десятилетиями.
Во внешнеполитической риторике он неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес Израиля, подчеркивая, что считает противостояние с этим государством одной из ключевых задач Ирана.
Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.
09:16:47 01-03-2026
В очередной раз США показывает, с чего надо начинать спецоперации.
13:02:23 01-03-2026
Гость (09:16:47 01-03-2026) В очередной раз США показывает, с чего надо начинать спецопе... а в итоге виноваты остаются погибшие сотни детей в Иране
09:39:25 01-03-2026
А че, так можно было? Оказывается, с врагами можно не вести переговоры по 4 года через мутных абрамовичей...
11:20:21 01-03-2026
Гость (09:39:25 01-03-2026) А че, так можно было? Оказывается, с врагами можно не вести ... А в чем глобальный смысл?.. Прибили его, как я понимаю, еще в самом начале действа. А все ответки прекрасно полетели и без него. Там, кстати, вообще все "прекрасно" - Президенту 72 года.
Главе судебной власти 70 лет. Главе совета стражей конституции 99 лет. Убиенному было 86.
12:01:45 01-03-2026
Гость (11:20:21 01-03-2026) А в чем глобальный смысл?.. Прибили его, как я понимаю, еще ...
в общем все суверенно и стабильно
17:40:19 01-03-2026
Гость (09:39:25 01-03-2026) А че, так можно было? Оказывается, с врагами можно не вести ... Так вот чтобы у нас такого не было, нам надо пво хорошее ставить во всех важных местах. Скажите спасибо что за 4 годна не было у нас таких случаев как в Иране
09:59:04 01-03-2026
Что интересно видел уже несколько наших специалистов которые говорят, что в военных конфликтах стараются уничтожить верхушку, чтобы вызвать неразбериху и осложнить управление. Жаль наши не викурсе
11:26:50 01-03-2026
Гость (09:59:04 01-03-2026) Что интересно видел уже несколько наших специалистов которые... наши в курсе, только верхушка не там где вы думаете
12:51:41 01-03-2026
Ал (11:26:50 01-03-2026) наши в курсе, только верхушка не там где вы думаете ... Если убирать "видимую" верхушку, то та верхушка, про которую ВЫ думаете, тоже будет в замешательстве. Придется решать сложные технические вопросы замены, может пойти не по плану. Так что смысл есть убирать. Поставят другого такого же, снова заракетить или ещё как. Замучаются менять.
16:37:48 01-03-2026
Гость (12:51:41 01-03-2026) Если убирать "видимую" верхушку, то та верхушка, про которую... Не-а. Есть исследования по поводу того, насколько смерть лидера влияет на ситуацию. Увы - "устранение первого лица крайне редко приводит к распаду устойчивых структур. Особенно если организация старая, крупная и, особенно, религиозная. Чем выше уровень институционализации, тем меньше эффект. Лидер может быть символом, но если за ним стоит аппарат, сеть, механизм преемственности – система спустя время адаптируется. Каким бы солнцеподобным ни был бы почивший лидер, структуры вывозят."
07:32:59 02-03-2026
Гость (16:37:48 01-03-2026) Не-а. Есть исследования по поводу того, насколько смерть лид... Чем выше уровень институционализации, тем меньше эффект. Вот-вот! Если уровень институционализации низок, то эффект-то очень неплохой! Система адаптируется, но необходимо большое время, за которое можно было бы провести спецоперацию и добиться нужного результата.
10:38:06 01-03-2026
Неужто бункера не было у иранского деда или спецслужбы Ирана на выходные ушли
13:55:26 01-03-2026
Так лидеру то 87 лет. Он хоть на ногах то мог стоять ? Мертвой хваткой вцепляются люди во власти. Вот и получили. И семейку уничтожили
09:26:54 02-03-2026
"отлично" ПВО ирана отработало)