ГосТВ Ирана сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи

Погибший Али Хаменеи / Фото: соцсети

Государственное телевидение Ирана сообщило о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. Информацию официально подтвердили власти республики. Ранее иранские СМИ также сообщали, что в результате ударов Израиля и США погибли несколько членов его семьи, в том числе дочь и внук.

Агентство IRNA передает, что правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура. Кроме того, в стране вводятся семь дней общенациональных выходных.

Али Хаменеи был одной из ключевых фигур современной иранской истории. До исламской революции он активно выступал против режима шаха и за это неоднократно подвергался арестам — с 1963 по 1975 год он пять раз оказывался в тюрьме. После революции Хаменеи стал ближайшим соратником лидера исламской республики Сейида Хомейни.

В первые годы после свержения монархии Хаменеи занимал пост министра обороны, а также возглавлял Корпус стражей исламской революции. В 1981 году он был назначен генеральным секретарем Исламской республиканской партии, а затем избран президентом Ирана, получив, по официальным данным, 97% голосов.

Именно в период его политического возвышения существенно усилилось влияние Корпуса стражей исламской революции, который изначально рассматривался как революционное ополчение, а затем превратился в одну из ключевых сил в системе власти страны. В 1989 году, после смерти Хомейни, Хаменеи был избран верховным лидером Ирана и оставался на этом посту десятилетиями.

Во внешнеполитической риторике он неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес Израиля, подчеркивая, что считает противостояние с этим государством одной из ключевых задач Ирана.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.