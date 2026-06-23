Поставки алтайских пиломатериалов в Индию возобновились после перерыва в несколько лет
Все этапы подготовки и отгрузки продукции проходили под контролем специалистов Россельхознадзора
23 июня 2026, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае возобновили экспорт пиломатериалов в Индию. На прошлой неделе в дружественную страну отправили первую за несколько лет партию древесной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
По данным ведомства, последняя поставка пиломатериалов из региона в Индию осуществлялась в 2022 году. В 2026-м экспортное направление удалось восстановить. На прошлой неделе из Алтайского края в Индию отправили партию пиломатериалов общим объемом 47,5 кубометра.
Перед отправкой продукция прошла обязательный лабораторный контроль в Алтайском филиале ФГБУ "ЦОК АПК". Специалисты проверили пиломатериалы на наличие карантинных вредных организмов.
По результатам исследований нарушений выявлено не было. Продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера.
После проведения досмотра и получения необходимых заключений собственнику груза выдали фитосанитарный сертификат. Все этапы подготовки и отгрузки продукции проходили под контролем специалистов Россельхознадзора.
В ведомстве также отметили, что с начала 2026 года из Алтайского края под контролем Россельхознадзора на экспорт отправлено более 240 тысяч кубометров лесоматериалов. Продукция поставляется в 18 стран мира.
14:16:30 23-06-2026
Скоро дерева как и бензина хватать не будет?
14:37:56 23-06-2026
Гость (14:16:30 23-06-2026) Скоро дерева как и бензина хватать не будет?... Оно уже сейчас, считай по цене бензина почти..
14:22:53 23-06-2026
А сейчас его вдоволь ? Пойди купи попробуй.
14:34:45 23-06-2026
Барнаульцам по 30 тысяч за куб, Индии по 10 тысяч?
12:25:46 24-06-2026
Гость (14:34:45 23-06-2026) Барнаульцам по 30 тысяч за куб, Индии по 10 тысяч?... Свои платят макулатурой, а те валютой,...
14:36:12 23-06-2026
Все что нужно знать про нашу экономику!
14:41:42 23-06-2026
А что у индийцев свои джунгли закончились? Или они свои леса сохраняют в отличии от наших лесопилов?
15:06:32 23-06-2026
Гость (14:41:42 23-06-2026) А что у индийцев свои джунгли закончились? Или они свои леса... У них леса священные.
Поэтому рубят тут и везут туда.
15:11:51 23-06-2026
Не изделия глубокой переработки , а пиломатериалы отгружаем! Класс. Все что нужно знать о местных купипродайках. Ума нет - калеки.
16:56:04 23-06-2026
не весь ленточный еще выпилили?
06:42:55 24-06-2026
Мне 82, из которых лет 75 слышу о необходимости глубокой переработки древесины сначала в СССР, потом -в РФ, а тяжелый, но богатейший природными богатствами воз, упрямо тащит по дешёвке необработанные российские богатства за рубеж.Ведь вожди либерализма в России сказали, что ничего своего выпускать не надо, нефть -газ (я бы добавил, лес), продадим, всё остальное купим.Да забыло либерасье в силу своей узколобости, про ухабы на дорогах либерализма (или не знало в силу опять же узколобости, хотя и лица у них широкие). Вот и появилось бесчисленное количество ухабов в виде санкций.А мы продолжаем гнать природные богатства за рубеж за копейки, компенсируя высокими ценами для своих сограждан.Когда-то это называли демпингом.
09:28:08 24-06-2026
Горожанин. (06:42:55 24-06-2026) Мне 82, из которых лет 75 слышу о необходимости глубокой пер... Приятно слышать человека, который помнит все обещания всех властей. И который знает им цену - пшик, пук и пустой звук. Желаю Вам пережить нынешнего чтобы рассказать о нём потомкам.
09:22:06 24-06-2026
С 2022 года введен запрет на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.
Пиломатериалы - это и есть продукты переработки цельной древесины - доски, брус, рейки и т.д.
Вот лишь бы поныть.