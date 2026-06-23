Поставки алтайских пиломатериалов в Индию возобновились после перерыва в несколько лет

Все этапы подготовки и отгрузки продукции проходили под контролем специалистов Россельхознадзора

23 июня 2026, 14:15, ИА Амител

Лесоруб / Лес / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае возобновили экспорт пиломатериалов в Индию. На прошлой неделе в дружественную страну отправили первую за несколько лет партию древесной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По данным ведомства, последняя поставка пиломатериалов из региона в Индию осуществлялась в 2022 году. В 2026-м экспортное направление удалось восстановить. На прошлой неделе из Алтайского края в Индию отправили партию пиломатериалов общим объемом 47,5 кубометра.

Перед отправкой продукция прошла обязательный лабораторный контроль в Алтайском филиале ФГБУ "ЦОК АПК". Специалисты проверили пиломатериалы на наличие карантинных вредных организмов.

По результатам исследований нарушений выявлено не было. Продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера.

После проведения досмотра и получения необходимых заключений собственнику груза выдали фитосанитарный сертификат. Все этапы подготовки и отгрузки продукции проходили под контролем специалистов Россельхознадзора.

В ведомстве также отметили, что с начала 2026 года из Алтайского края под контролем Россельхознадзора на экспорт отправлено более 240 тысяч кубометров лесоматериалов. Продукция поставляется в 18 стран мира.