Пожар произошел в центре Барнаула
По информации очевидцев, на Папанинцев горели мусорные баки
17 июня 2023, 21:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
В центре Барнаула вечером 17 июня произошел пожар, черный столб дыма было видно с Красноармейского проспекта и других частей города.
Как уточнили в комментариях в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", на улице Папанинцев горели мусорные баки. Их уже потушили.
В то же время "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев пишет, что горели ветки возле гаражей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Песчаной.
При каких обстоятельствах случилось возгорание и есть ли пострадавшие, не уточняется.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю ситуацию на момент публикации заметки не комментировали.
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