Пожар произошел в центре Барнаула

По информации очевидцев, на Папанинцев горели мусорные баки

17 июня 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В центре Барнаула вечером 17 июня произошел пожар, черный столб дыма было видно с Красноармейского проспекта и других частей города.

Как уточнили в комментариях в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", на улице Папанинцев горели мусорные баки. Их уже потушили.

В то же время "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев пишет, что горели ветки возле гаражей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Песчаной.

При каких обстоятельствах случилось возгорание и есть ли пострадавшие, не уточняется.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю ситуацию на момент публикации заметки не комментировали.