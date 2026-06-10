Пожар в сельском доме Алтайского края закончился госпитализацией ребенка и взрослого

Во время ликвидации возгорания пожарные эвакуировали из дома два газовых баллона

10 июня 2026, 10:43, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Утром 9 июня в селе Смирненьком произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия пострадали взрослый и ребенок дошкольного возраста, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, к моменту прибытия первых пожарных расчетов строение было полностью охвачено открытым огнем. Находившиеся внутри люди успели самостоятельно выбраться из горящего дома через оконный проем.

В результате происшествия взрослый и ребенок получили ожоги. Пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работали шесть сотрудников МЧС и три единицы техники. Во время ликвидации возгорания пожарные эвакуировали из дома два газовых баллона, что позволило избежать более тяжелых последствий.

Пожар был потушен на площади около 60 квадратных метров. Огонь повредил стены жилого дома, бытовую технику и находившиеся внутри личные вещи.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Окончательные обстоятельства и причины происшествия устанавливают специалисты.