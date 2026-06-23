Правда ли, что вклады россиян в банках могут изъять для пополнения бюджета?
Слова Зюганова о необходимости найти 30 трлн рублей вызвали бурю обсуждений
23 июня 2026, 15:16, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В России всерьез обсуждают, могут ли граждане, имеющие вклады на банковских счетах, лишиться своих сбережений. Началось все с тревожного заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик предложил направить накопления россиян в реальный сектор экономики и даже назвал необходимую сумму — 30 трлн рублей.
Впрочем, коллеги Зюганова по Госдуме уже ответили на его предложение, причем довольно жестко.
О том, имеет ли это заявление под собой основания и могут ли у россиян действительно изъять их вклады, — в материале amic.ru.
1
Что за заявление сделал Зюганов об изъятии банковских вкладов россиян?
Геннадий Зюганов рассуждал о вкладах россиян, выступая на предвыборном съезде КПРФ. Политик заявил, что на счетах в банках сейчас лежит "три государственных бюджета", которые якобы лишь обогащают банки, хотя могли бы быть полезны стране.
«Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — Верховный главнокомандующий», — заявил лидер коммунистов. Он даже подсчитал, что сейчас в банках лежат 67 триллионов рублей физлиц и 63 триллиона рублей предприятий — всего 140 триллионов рублей. По оценке Зюганова, прямо сейчас можно было бы "дополнительно изыскать без промедления" не менее 30 триллионов и вложить их в реальный сектор экономики.
Это высказывание многие и восприняли как прямой призыв забрать у россиян их сбережения и направить в бюджет. А некоторые даже подумали, что соответствующее решение уже принято.
2
Это правда? Вклады россиян будут изымать?
Нет. Никакого соответствующего распоряжения в России не принимали. Более того, ни в правительстве страны, ни в профильных министерствах подобные варианты даже не обсуждались. Поэтому слова Зюганова об изъятии вкладов россиян — это лишь его политическое заявление, не имеющее под собой реальных оснований.
Сам Зюганов за такие смелые рассуждения уже подвергся резкой критике депутатов из других фракций.
3
Могут ли в теории изъять мой вклад без моего ведома?
Нет. Вклады россиян надежно защищены законом, причем сразу несколькими инструментами. Главных — три.
4
Как защищены вклады россиян?
- Во-первых, в Гражданском кодексе РФ есть статья 837, по которой банк обязан выдать всю сумму вклада или ее часть по первому же требованию клиента. Конечно, есть ряд исключений: к примеру, сберегательные сертификаты, в которых не прописана возможность досрочного возврата средств. Есть и договоры, по которым возврат денег раньше обозначенного срока ведет к снижению процентной ставки. Но это частности, обычные банковские вклады россиянам обязаны вернуть без каких-либо сложностей.
- Во-вторых, ваш вклад — это ваше право требования к кредитной организации. А имущественные права в России защищены статьей 35 Конституции РФ. Там прописано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд возможно "только при предварительном и равноценном возмещении". Чтобы обойти эту статью, российским властям потребовалось бы принять целый ряд сложных юридических решений, "перекроив" весь механизм. Ничего подобного сейчас даже не обсуждается.
- В-третьих, в России действует система страхования вкладов. Если у банка даже отзовут лицензию, вкладчик получит назад страховое возмещение. Максимальная сумма для большинства случаев — 1,4 млн рублей, но в некоторых ситуациях лимит может достигать и 10 млн рублей. Если у вас несколько вкладов в одном банке, лимит считается совокупно. Но если вы храните деньги в разных кредитных организациях, ограничения будут считаться для каждого отдельно.
Кстати, теоретическую возможность, при которой государство забирает деньги со вкладов людей, чтобы профинансировать экономику, не так давно комментировали в Банке России. Там подчеркнули, что эти деньги никогда не лежат "просто так". Они и безо всякого изъятия работают на экономику страны: финансовые организации направляют их на кредитование экономики. Но это вовсе не означает, что эти деньги отбирают у их законного владельца: сохранность средств обеспечена, а при первом требовании их вернут.
5
Что мне сделать, если я все равно беспокоюсь из-за новостей?
Самое главное — не паниковать. Если заявление Зюганова не дает вам покоя, внимательно изучите все договоры, по которым у вас открыты вклады в банках. Если их несколько, и они оформлены в одной кредитной организации, подумайте над вариантом, чтобы распределить свои средства по нескольким банкам. Но и тут важно быть осторожным: внимательно изучить все условия и процентные ставки.
6
Зачем Зюганов сделал такое заявление и как на него отреагировали в Госдуме?
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI назвал заявление Зюганова провокацией.
«Просто так делать такие заявления — это настолько безответственно. И политик такого уровня не имеет права такие заявления делать. Это только враги могут такие заявления делать. Вот с Украины запускают провокации, с Запада запускают. А если наши политики такого уровня такие бредни несут», — сказал он в эфире. Депутат пояснил, что в предложении Зюганова нет никакого смысла. По его словам, деньги вкладчиков и так используются для кредитования экономики и проведения финансовых операций. Просто отнять эти средства у владельцев было бы вредным решением, считает Аксаков.
«А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — добавил парламентарий. С критикой лидера коммунистов выступил и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Это откровенный бред — предложение полностью уничтожить доверие к государству за счет массового и при этом совершенно бессмысленного ограбления граждан и предприятий. Не могу себе представить, чтобы Зюганов это сказал — у него, конечно, есть недостатки, но он совершенно вменяемый человек и точно не стремится к уничтожению России. Думаю, это часть предвыборной информационной войны — кто-то проснулся после 30-летней спячки с кампании 1996 года», — цитирует его "Газета.ru". Так что причин для паники у россиян нет. Это лишь громкое политическое высказывание, сделанное накануне выборов. Никаких решений, касающихся вкладов россиян, не принято и не планируется.
15:26:53 23-06-2026
Коммунисты уже забирали вклады в 90х-до сих пор не вернули!!!Пускай свой кошелек растрясет!!!
16:32:35 23-06-2026
Владимир (15:26:53 23-06-2026) Коммунисты уже забирали вклады в 90х-до сих пор не вернули!!... Забирали капиталисты при Ельцине путем высокой инфляции.
17:09:43 23-06-2026
Гость (16:32:35 23-06-2026) Забирали капиталисты при Ельцине путем высокой инфляции.... вот это верно!
17:27:46 23-06-2026
Гость (16:32:35 23-06-2026) Забирали капиталисты при Ельцине путем высокой инфляции.... Именно, которые и Компартию то саму тоже запретили
17:29:22 23-06-2026
Владимир (15:26:53 23-06-2026) Коммунисты уже забирали вклады в 90х-до сих пор не вернули!!... Проснись и пой, коммунисты ничего не забирали. Компартию запретили Ельцин и компашка жуликов, которые и нагнули всю страну, к ним претензии и предьявляй.
15:31:10 23-06-2026
Ну как у нас все "надежно" защищено законом - это широко известно.
15:42:25 23-06-2026
Гость (15:31:10 23-06-2026) Ну как у нас все "надежно" защищено законом - это широко изв... Особенно "главным законом страны"
15:48:57 23-06-2026
"....в условиях войны...." - а что у нас война? Этот петушок не в курсе что ли, что у нас спецоперация же? значит не имеет права...
Он тоже так то дядька не нищий, его богатства тоже не вкладываются в войну, пусть начнет с себя как примера, все отдаст На войну алигархов.
20:00:28 23-06-2026
Гость (15:48:57 23-06-2026) "....в условиях войны...." - а что у нас война? Этот петушок... Проснись! Сам президент говорит, что идет война.
15:59:35 23-06-2026
Как красиво Зюганова подставили)
16:22:41 23-06-2026
Не позволим грабить наши банки!!! Наши депозиты (под 4-6% годовых) банк передает в ЦБ РФ Процентик для банков = ключевая ставка Банка России — 14,25% годовых + 2%. А вы думаете почему чистая прибыль только «Сбера» в 2025 году составила рекордные 1 триллион 706 млрд рублей,
17:08:22 23-06-2026
Почему все забыли, что банки до сих пор удерживают валюту, которое население в 2022 году в банки на вклады положило?!?!?! Банки! Верните валюту населению!!!
20:02:01 23-06-2026
Гость (17:08:22 23-06-2026) Почему все забыли, что банки до сих пор удерживают валюту, к... Что упало в банки, то пропало.
17:10:48 23-06-2026
всё правильно! пусть хозяева банков крутят эти наши деньги по своим процентам!
20:23:02 23-06-2026
Амик - где Зюганов сказал об изъятии вкладов? Использование вкладов и изъятие - это разные вещи. Во-первых в послевоенные годы в СССР были введена система займов, что ускорило восстановление разрушенного народного хозяйства. И это было правильно - часть зарплаты выдавали облигациями, которые гасились через несколько лет. По сути это такое же использование вкладов населения. Во-вторых, государство более 10 лет замораживало пенсионные накопительные деньги - и ничего . Все посчитали это законным. Просто сравните какой процент накопился и какая была инфляция за это время. В третьих, Почему банки являются главными выгодоприобретателями? Банки не способствуют развитию экономики, невозможно под такие проценты поставлять продукцию ВПК на фронт и развивать экономику. Значит надо выводить активы из банков и напрямую финансировать оборонную промышленность. Или хотя бы умереть аппетиты банков фиксированным процентом. Надо поставить банки в такие условия, чтобы их прибыль была соразмерна вкладу в нашу Победу. Во всех трех предложениях нет ни одного пункта об изъятии денежных вкладов у населения, как и у Зюганова. Изъятия - нет, но использование - да.
18:47:43 24-06-2026
Гость (20:23:02 23-06-2026) Амик - где Зюганов сказал об изъятии вкладов? Использование ...
Да нет уж, пусть облигациями получают зарплаты чиновники, депутаты, банкиры. Не надо нам вместо денег облигации и чтобы обналичивать через 10-30 лет. Люди и так копейки получают, а если ещё на облигации поменяют или ещё на какую-то чепуху...
13:42:47 25-06-2026
Гость (20:23:02 23-06-2026) Амик - где Зюганов сказал об изъятии вкладов? Использование ...
Это вы предлагаете вместо денег давать людям те самые лотерейные билеты "выигрышные займы" как было в СССР, которые потом превратятся в фантики?
У бюджета нет проблем выпустить облигацию. Их итак скупают все.
Облигации - это уже прямо сейчас то, чем финансируется дефицит бюджета. Если начать принудительно навязывать облигации, то это фактически обнулит их ликвидность.
Хоть что-то в стране еще работает - финансовый сектор, не лезьте в него своими грязными руками, а то рухнет так, что громче всех вопить будете.
06:40:25 24-06-2026
Окна Овертона...