Правда ли, что вклады россиян в банках могут изъять для пополнения бюджета?

Слова Зюганова о необходимости найти 30 трлн рублей вызвали бурю обсуждений

23 июня 2026, 15:16, ИА Амител

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В России всерьез обсуждают, могут ли граждане, имеющие вклады на банковских счетах, лишиться своих сбережений. Началось все с тревожного заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик предложил направить накопления россиян в реальный сектор экономики и даже назвал необходимую сумму — 30 трлн рублей.

Впрочем, коллеги Зюганова по Госдуме уже ответили на его предложение, причем довольно жестко.

О том, имеет ли это заявление под собой основания и могут ли у россиян действительно изъять их вклады, — в материале amic.ru.

1 Что за заявление сделал Зюганов об изъятии банковских вкладов россиян? Геннадий Зюганов рассуждал о вкладах россиян, выступая на предвыборном съезде КПРФ. Политик заявил, что на счетах в банках сейчас лежит "три государственных бюджета", которые якобы лишь обогащают банки, хотя могли бы быть полезны стране. «Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — Верховный главнокомандующий», — заявил лидер коммунистов. Он даже подсчитал, что сейчас в банках лежат 67 триллионов рублей физлиц и 63 триллиона рублей предприятий — всего 140 триллионов рублей. По оценке Зюганова, прямо сейчас можно было бы "дополнительно изыскать без промедления" не менее 30 триллионов и вложить их в реальный сектор экономики. Это высказывание многие и восприняли как прямой призыв забрать у россиян их сбережения и направить в бюджет. А некоторые даже подумали, что соответствующее решение уже принято.

2 Это правда? Вклады россиян будут изымать? Нет. Никакого соответствующего распоряжения в России не принимали. Более того, ни в правительстве страны, ни в профильных министерствах подобные варианты даже не обсуждались. Поэтому слова Зюганова об изъятии вкладов россиян — это лишь его политическое заявление, не имеющее под собой реальных оснований. Сам Зюганов за такие смелые рассуждения уже подвергся резкой критике депутатов из других фракций.

3 Могут ли в теории изъять мой вклад без моего ведома? Нет. Вклады россиян надежно защищены законом, причем сразу несколькими инструментами. Главных — три.

4 Как защищены вклады россиян? Во-первых, в Гражданском кодексе РФ есть статья 837 , по которой банк обязан выдать всю сумму вклада или ее часть по первому же требованию клиента. Конечно, есть ряд исключений: к примеру, сберегательные сертификаты, в которых не прописана возможность досрочного возврата средств. Есть и договоры, по которым возврат денег раньше обозначенного срока ведет к снижению процентной ставки. Но это частности, обычные банковские вклады россиянам обязаны вернуть без каких-либо сложностей.

, по которой банк обязан выдать всю сумму вклада или ее часть по первому же требованию клиента. Конечно, есть ряд исключений: к примеру, сберегательные сертификаты, в которых не прописана возможность досрочного возврата средств. Есть и договоры, по которым возврат денег раньше обозначенного срока ведет к снижению процентной ставки. Но это частности, обычные банковские вклады россиянам обязаны вернуть без каких-либо сложностей. Во-вторых, ваш вклад — это ваше право требования к кредитной организации. А имущественные права в России защищены статьей 35 Конституции РФ . Там прописано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд возможно "только при предварительном и равноценном возмещении". Чтобы обойти эту статью, российским властям потребовалось бы принять целый ряд сложных юридических решений, "перекроив" весь механизм. Ничего подобного сейчас даже не обсуждается.

. Там прописано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд возможно "только при предварительном и равноценном возмещении". Чтобы обойти эту статью, российским властям потребовалось бы принять целый ряд сложных юридических решений, "перекроив" весь механизм. Ничего подобного сейчас даже не обсуждается. В-третьих, в России действует система страхования вкладов. Если у банка даже отзовут лицензию, вкладчик получит назад страховое возмещение. Максимальная сумма для большинства случаев — 1,4 млн рублей, но в некоторых ситуациях лимит может достигать и 10 млн рублей. Если у вас несколько вкладов в одном банке, лимит считается совокупно. Но если вы храните деньги в разных кредитных организациях, ограничения будут считаться для каждого отдельно. Кстати, теоретическую возможность, при которой государство забирает деньги со вкладов людей, чтобы профинансировать экономику, не так давно комментировали в Банке России . Там подчеркнули, что эти деньги никогда не лежат "просто так". Они и безо всякого изъятия работают на экономику страны: финансовые организации направляют их на кредитование экономики. Но это вовсе не означает, что эти деньги отбирают у их законного владельца: сохранность средств обеспечена, а при первом требовании их вернут.

5 Что мне сделать, если я все равно беспокоюсь из-за новостей? Самое главное — не паниковать. Если заявление Зюганова не дает вам покоя, внимательно изучите все договоры, по которым у вас открыты вклады в банках. Если их несколько, и они оформлены в одной кредитной организации, подумайте над вариантом, чтобы распределить свои средства по нескольким банкам. Но и тут важно быть осторожным: внимательно изучить все условия и процентные ставки.