В Госдуме раскритиковали идею Зюганова изъять вклады из банков для пополнения бюджета
Лидер КПРФ считает, что средства на вкладах "обогащают банкиров", а не работают на экономику
22 июня 2026, 22:56, ИА Амител
Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады граждан и средства бизнеса из банков для пополнения российского бюджета вызвало критику в Госдуме РФ, сообщает RTVI.
На предвыборном съезде КПРФ Зюганов обратил внимание на 130 триллионов рублей, хранящихся в банках: из них 67 триллионов принадлежат физическим лицам, а 63 триллиона — предприятиям.
Политик подчеркнул, что эти средства, по его мнению, "лежат и обогащают банкиров, не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу", и предложил решить проблему оперативно:
«Я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий».
С резкой критикой инициативы выступил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, подобные меры не отвечают интересам ни правительства, ни бизнеса. Аксаков пояснил:
«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег. Никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес, поэтому это бред».
Позднее в беседе с изданием "Подъем" лидер КПРФ пояснил, что его критика касалась не самих вкладов, а "неправильной" экономической модели и высокой ключевой ставки, благодаря которой, по его словам, "олигархаты и вороватые чиновники жиреют". При этом он подчеркнул, что вклады россиян считает "священными", и призвал направлять финансовые ресурсы на "победу, развитие и поддержку людей".
23:09:52 22-06-2026
Гена совсем плохой стал , позовите санитаров
23:17:44 22-06-2026
Я думаю он и не на такое пойдёт лишь бы не набрать больше голосов чем положено, но не тут-то было. Мы тоже не плацем деланы , держитесь Геннадий
05:52:28 23-06-2026
Свои вклады свои денежки и отдай... Ты небедный...
07:38:11 23-06-2026
Экспроприация забытая
07:47:40 23-06-2026
Слава КПРФ!
07:52:29 23-06-2026
эта идея давно витает.
но если изымать, то делать это у всех.
начиная с ротенбергов и дерибасок
07:58:06 23-06-2026
Настоящии коммунисты ещë при Хрущëве закончились!!! 🤪
07:59:44 23-06-2026
Гена подпевает , чтоб не вылететь из кормушки, вдруг электорат телезомбированный протестно проголрсует зв коммунистов, а тут 30 летние воспомонинания освежают. А то что Путин сделал ...меркнет?
08:02:58 23-06-2026
А почему сразу вклады? Давайте досрочно кредиты и ипотеки стрясем. Какая разница кого грабить.
11:20:23 23-06-2026
Паша (08:02:58 23-06-2026) А почему сразу вклады? Давайте досрочно кредиты и ипотеки ст... нет ипотеки нельзя, люди должны платить и отвечать за свою недалекость.... Только наказание отрезвляет мозг....
08:14:11 23-06-2026
Совсем выжил из ума.Только вредит авторитету этой партии.В отставку.
08:40:07 23-06-2026
Хаха, Гена, хочешь спрыгнуть? Не выйдет
09:31:19 23-06-2026
Хватит. В 90-е уже грабанули. Царские долги выплатили , советские долги выплатили. А вобесцененные вклады граждан. Промолчу про раскулачивания.
Остальные партии перед выборами молчат, что не потерять голосов. Для кого-то вклад способ накопить на цель, только вместо места под матрасом или заначки они выбирают движение в экономике.
09:35:25 23-06-2026
Искажена мысль . Речь идет о вкладах олигархов, чиновников.
10:02:39 23-06-2026
Гость (09:35:25 23-06-2026) Искажена мысль . Речь идет о вкладах олигархов, чиновников.... Не ври. Он высказался абсолютно за всех. Настоящий коммуняка!
18:09:56 23-06-2026
Вежливый человек (10:02:39 23-06-2026) Не ври. Он высказался абсолютно за всех. Настоящий коммуняка... 58 трл рублей из 67 трл принадлежат менее 1 млн человек в среднем более 50 млн рублей. То есть 85% вкладов хранятся у богатых и олигархов. У простых людей - менее 15%. И средний вклад таких людей чуть больше 100 тыс рублей. Их вообще смысла привлекать нет. А вот деньги олигархов могли бы сильно помочь государству в СВО. и не обязательно их изымать, можно просто занять как это было в СССР, когда часть зарплаты выдавали долгосрочными облигациями. Это помогло справится в послевоенное время.
11:30:53 23-06-2026
Уже было разьяснение. Размытая фориулировка Имелось ввиду использование, а не изьятие вкладов миллиардеров. Вклады же банки используют в своих целях. А он предлагает использовать в целях государства.
11:52:19 23-06-2026
Гость (11:30:53 23-06-2026) Уже было разьяснение. Размытая фориулировка Имелось ввиду и... миллиардеры потому и миллиардеры, что вклады в банках РФ не держат
02:08:09 27-06-2026
Коммунист Зюганов ПРАВ: люди работают, а олигархи и банкиры ВОРУЮТ у народа. Деньги должны работать на ВСЕХ, а не на воров. ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ !
Следующая элита сделает воровской капитализм народным, для всех.