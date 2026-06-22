В Госдуме раскритиковали идею Зюганова изъять вклады из банков для пополнения бюджета

Лидер КПРФ считает, что средства на вкладах "обогащают банкиров", а не работают на экономику

22 июня 2026, 22:56, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады граждан и средства бизнеса из банков для пополнения российского бюджета вызвало критику в Госдуме РФ, сообщает RTVI.

На предвыборном съезде КПРФ Зюганов обратил внимание на 130 триллионов рублей, хранящихся в банках: из них 67 триллионов принадлежат физическим лицам, а 63 триллиона — предприятиям.

Политик подчеркнул, что эти средства, по его мнению, "лежат и обогащают банкиров, не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу", и предложил решить проблему оперативно:

«Я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий».

С резкой критикой инициативы выступил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, подобные меры не отвечают интересам ни правительства, ни бизнеса. Аксаков пояснил:

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег. Никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес, поэтому это бред».

Позднее в беседе с изданием "Подъем" лидер КПРФ пояснил, что его критика касалась не самих вкладов, а "неправильной" экономической модели и высокой ключевой ставки, благодаря которой, по его словам, "олигархаты и вороватые чиновники жиреют". При этом он подчеркнул, что вклады россиян считает "священными", и призвал направлять финансовые ресурсы на "победу, развитие и поддержку людей".