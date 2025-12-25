При фитосанитарном контроле на Алтае обнаружены зараженные цветы из Китая

Инфекция вызывает деформацию и преждевременное отмирание листвы

25 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Зараженные цветы из Китая / Фото: ЦОК АПК

Специалисты алтайского филиала Центра оценки качества зерна и продуктов переработки АПК обнаружили опасных карантинных вредителей в крупной партии импортных цветов. Свыше двух тысяч свежих срезов, прибывших в край из Китая, были заражены.

Как сообщили в пресс-центре учреждения, проверка, проведенная 19 декабря, выявила серьезные фитосанитарные нарушения. Более 1,5 тысячи срезов хризантем содержали возбудителей грибковых заболеваний – белой ржавчины и табачной. Эта инфекция вызывает деформацию и преждевременное отмирание листвы, оставляя на растениях характерные пятна и белесые выпуклости.

Кроме того, в 61 срезе декоративного амаранта специалисты обнаружили два вида трипсов – гавайского и Пальма. Гавайский трипс также поразил почти 300 срезов гипсофилы, а в 121 образце лимониума был найден западный цветочный трипс. Эти вредители, способные к быстрому размножению, наносят тяжелый ущерб посадкам, приводя к потере товарного вида, деформации побегов и плодов, а в массовом случае – к полной гибели культур.

«Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай было оперативно проинформировано о выявлении опасных карантинных организмов для принятия необходимых мер», – подчеркнули в алтайском филиале организации.

Ведомство примет решение о дальнейшей судьбе зараженной партии, чтобы не допустить проникновения вредителей на территорию региона.

Ранее в международном аэропорту Барнаула была пресечена попытка незаконного ввоза экзотических растений. При досмотре рейса из Вьетнама у 59-летней жительницы Барнаула в багаже обнаружены четыре луковицы орхидей, которые она приобрела во время отдыха в азиатской стране.