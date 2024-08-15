Алтайские таможенники пресекли ввоз 10 тонн сомнительных ягод и фруктов
Продукцию вернули в страну изготовителя
15 августа 2024, 12:40, ИА Амител
В Алтайском крае в пункте пропуска "Веселоярск" остановили четыре грузовых автомобиля, которые везли из Киргизии клубнику, малину, сливу и персики, сообщает Алтайская таможня.
"Таможенники обнаружили признаки фиктивной поставки, а фитосанитарные сертификаты на груз были оформлены с нарушениями. Вес плодово-ягодной продукции составил около 10 тонн", - рассказали в ведомстве.
Продукцию передали представителям Россельхознадзора, которые вернули ягоды и фрукты в страну изготовителя. Перевозчиков привлекли к административной ответственности.
С начала 2024 года мобильные группы Алтайской таможни выявили 7,5 тыс. тонн товаров, перевозимых с нарушением законодательства РФ, предотвратили незаконный вывоз из России 278 тонн оборудования и сельхозтехники, а также 6,2 тыс. кубометров лесоматериалов.
13:48:08 15-08-2024
Это те торгаши что по городу по объявлениям в ватсапе торгуют? Машины останавливают на Пионере, у Малины, еще где то, а мамашки с бабками бегут за хрен пойми как вырощенной ягодкой.
15:22:46 15-08-2024
Гость (13:48:08 15-08-2024) Это те торгаши что по городу по объявлениям в ватсапе торгую... они же на Авито объявления дают.
причем там цены сильно дороже чем на рынках. у меня коллеги у таких отовариваются. черешня на базаре была 300, у этих с машины 500, они набрали по 3 ящика, еще и на Красноармейский сгоняли за ними)))
вот правда говорят, что без лоха жизнь плоха.
15:18:29 15-08-2024
сомнительные фрукты я сегодня утром видела в МРа на России. это были "нектарины импорт" по ценнику, но на самом деле кучка гнили, за которую хотели денег. очень спешила на работу, а так бы пригласила руководство магазина на беседу.
16:25:10 15-08-2024
Элен без ребят (15:18:29 15-08-2024) сомнительные фрукты я сегодня утром видела в МРа на России. ... странные люди что еще в машке что то берут - все в просрочке и протухшее
15:36:39 15-08-2024
Все сомнительное превращается в проверенное и качественное лишь финансово бюрократическими вложениями, но никак не способом производства.
15:42:52 15-08-2024
Гость (15:36:39 15-08-2024) Все сомнительное превращается в проверенное и качественное л... грамотно сформулировано.
скопировал-сохранил.