Алтайские таможенники пресекли ввоз 10 тонн сомнительных ягод и фруктов

Продукцию вернули в страну изготовителя

15 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Сомнительные ягоды и фрукты / Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае в пункте пропуска "Веселоярск" остановили четыре грузовых автомобиля, которые везли из Киргизии клубнику, малину, сливу и персики, сообщает Алтайская таможня.

"Таможенники обнаружили признаки фиктивной поставки, а фитосанитарные сертификаты на груз были оформлены с нарушениями. Вес плодово-ягодной продукции составил около 10 тонн", - рассказали в ведомстве.

Продукцию передали представителям Россельхознадзора, которые вернули ягоды и фрукты в страну изготовителя. Перевозчиков привлекли к административной ответственности.

С начала 2024 года мобильные группы Алтайской таможни выявили 7,5 тыс. тонн товаров, перевозимых с нарушением законодательства РФ, предотвратили незаконный вывоз из России 278 тонн оборудования и сельхозтехники, а также 6,2 тыс. кубометров лесоматериалов.