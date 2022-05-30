Грузовик с цистерной перекрыл две полосы на въезде в Барнаул в результате ДТП
Участниками аварии на улице Мамонтова стали несколько машин
30 мая 2022, 10:00, Никита Черников
Фото: «Инцидент Барнаул»
Массовое ДТП с участием КамАЗа произошло в Барнауле утром 30 мая, рассказывают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Авария случилась на въезде в город на улице Мамонтова. Фуру в результате происшествия «сложило» пополам, две полосы оказались перекрыты. Повреждения также получили ещё несколько машин.
Движение на участке затруднено, пробка растянулась от Нового моста, свидетельствуют «Яндекс.Карты».
Фото: «Яндекс.Карты»
Ранее в Барнауле 11-летний ребёнок за рулём автомобиля сбил водителя мопеда.
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