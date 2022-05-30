Грузовик с цистерной перекрыл две полосы на въезде в Барнаул в результате ДТП

Фото: «Инцидент Барнаул»

Массовое ДТП с участием КамАЗа произошло в Барнауле утром 30 мая, рассказывают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на въезде в город на улице Мамонтова. Фуру в результате происшествия «сложило» пополам, две полосы оказались перекрыты. Повреждения также получили ещё несколько машин.

Движение на участке затруднено, пробка растянулась от Нового моста, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее в Барнауле 11-летний ребёнок за рулём автомобиля сбил водителя мопеда.