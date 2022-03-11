Легковушка протаранила трамвай в Барнауле и получила сильные вмятины

В барнаульском микрорайоне Докучаево столкнулись легковой автомобиль и трамвай, сообщает «Инцидент Барнаул». Движение по трамвайным путям заблокировано.

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Легковой автомобиль получил сильную вмятину. О пострадавших не сообщается.

Ранее на трассе в Алтайском крае перевернулся прицеп с гречкой. Водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем, идущим впереди. Всё содержимое прицепа оказалось на асфальте.