Немного привели в порядок. Новосибирцы рассказали о старинных домах и улицах Барнаула

Новосибирский портал НГС высказал своё мнение о столице Алтайского края, опубликовав краткий гид по Барнаулу. Согласно публикации, обозреватель издания решил обновить свои впечатления от алтайской столицы после десятилетнего перерыва — по его словам, он определённо изменился к лучшему.

В первую очередь в статье обратили внимание на «старину» — старые постройки на улицах Льва Толстого, Ползунова и Мало-Тобольской.

«Правда, нужно быть готовым к тому, что перед вами не какой-то вылизанный туристический аттракцион (туристов в Барнауле как раз немного), а просто более или менее приведённые в порядок хотя бы внешне дома, большинство из которых были построены больше 120 лет назад. Этим улицам явно не хватает жизни: вписанных в здешний антураж магазинчиков, кафе, гостиниц — в общем, всего того, ради чего все эти дома и строились», — заявили в публикации.

Также в гиде упомянули и пешеходную часть Мало-Тобольской улицы — Арбат назвали даже слишком широким для «не такого уж большого Барнаула». Автор отмечает, что даже в выходные она не выглядит многолюдной.

«Дело, возможно, ещё и в том, что дома на Мало-Тобольской в этом месте имеют от силы два этажа, а с одной стороны улица и вовсе сформирована павильонами с едой, которые отделяют её от открытых рыночных рядов», — высказал мнение автор.

Отдельно упомянули и Дом со шпилем на площади Октября, назвав его самым ярким воплощением советского неоклассицизма на проспекте Ленина.

«Барнаул, безусловно, заслуживает того, чтобы провести здесь хотя бы пару дней. Оставшись несколько в тени более крупных или просто более известных широкой публике сибирских городов, он смог сохранить какое-то собственное, неповторимое обаяние», — завершил автор свою публикацию.