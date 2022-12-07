С признаками опьянения: виновником жесткого ДТП в Барнауле оказался водитель без прав
В аварии пострадал один человек
7 декабря 2022, 17:34
Стали известны подробности ДТП на шоссе Ленточный бор, которое произошло днём в среду, 7 декабря. Как сообщает «Инцидент Барнаул», по предварительной информации, виновником стал 39-летний мужчина за рулём Toyota Vista Ardeo — он был лишён прав и ехал пьяным.
В ходе движения мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Mark II под управлением 37-летнего водителя.
В результате ДТП водителю автомобиля Toyota Mark II оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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