С признаками опьянения: виновником жесткого ДТП в Барнауле оказался водитель без прав

Стали известны подробности ДТП на шоссе Ленточный бор, которое произошло днём в среду, 7 декабря. Как сообщает «Инцидент Барнаул», по предварительной информации, виновником стал 39-летний мужчина за рулём Toyota Vista Ardeo — он был лишён прав и ехал пьяным.

В ходе движения мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Mark II под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водителю автомобиля Toyota Mark II оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.