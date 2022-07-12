Трое детей и один взрослый пострадали в ДТП в Алтайском крае

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Табунском районе Алтайского края. Подробности аварии рассказали в региональном УГИБДД, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась 10 июля в 12:40 на 1 км трассы Табуны — Граничное.

По данным полиции, 24-летний водитель Toyota Mark II нарушил правила проезда ж/д переезда, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

Водители, которые стали свидетелями происшествия, остановились и бросились на помощь пострадавшим, сообщалось ранее.

«В результате пострадали четыре человека: водитель автомобиля Toyota Mark II и его три несовершеннолетних пассажира — два мальчика 2012 годов рождения и девочка 2014 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы», — рассказали в ГИБДД.