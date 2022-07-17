В Барнауле отечественный автомобиль протаранил припаркованный внедорожник

В Барнауле водитель отечественного автомобиля протаранил припаркованный внедорожник, сообщает «В курсе 22».

Происшествие случилось у дома № 180Д по улице Юрина в субботу, 16 июля. От удара у легковушки сильно помяло капот, также на дороги лежали обломки.

Кадр из видео / «В курсе 22»

На месте происшествия работали полицейские. При каких обстоятельствах случилось ДТП и есть ли в нем пострадавшие, пока неизвестно.