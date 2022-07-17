В Барнауле отечественный автомобиль протаранил припаркованный внедорожник
Инцидент случился на улице Юрина
17 июля 2022, 09:40, Никита Черников
В Барнауле водитель отечественного автомобиля протаранил припаркованный внедорожник, сообщает «В курсе 22».
Происшествие случилось у дома № 180Д по улице Юрина в субботу, 16 июля. От удара у легковушки сильно помяло капот, также на дороги лежали обломки.
Кадр из видео / «В курсе 22»
На месте происшествия работали полицейские. При каких обстоятельствах случилось ДТП и есть ли в нем пострадавшие, пока неизвестно.
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