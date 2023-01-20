В Барнауле суд не смог огласить новые приговоры истязавшим детей воспитателям детсада Happy Baby

Судьи так и не вышли из совещательной комнаты — заседание продолжится сегодня, 20 января

20 января 2023, 06:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд в Барнауле не смог огласить в четверг, 19 января, решение по делу об истязании детей в частном детсаду "Хеппи бэби". Как сообщают "Вести Алтай", сегодня ожидалось решение по резонансному делу воспитателей и заведующей, однако судьи так и не вышли из совещательной комнаты – заседание продолжится сегодня, 20 января.

Как отметили участники процесса и сотрудники суда, это редчайший случай в их практике. Поставить точку не могут уже не первый год.

Детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, с июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях закрывали по одному в тёмном помещении, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователи доказали более 400 эпизодов насилия. О преступлениях стало известно, когда один из родителей пришёл во внеурочное время в детский сад и стал свидетелем применения насилия в отношении своего ребёнка.

В декабре 2021 года директора учреждения Елену Воротникову приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Четверо воспитателей получили условные сроки от трёх до пяти лет. В 2022 году суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по представлению прокурора и жалобам участников процесса и изменил приговор, однако кассационный суд в Кемерове счёл приговоры слишком мягкими и отправил дело на пересмотр.