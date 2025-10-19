Учительница из Барнаула перевела 40 тысяч рублей мошенникам за несуществующего попугая

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

19 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Попугай / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

41-летняя жительница Барнаула, работающая педагогом в одной из городских школ, стала жертвой мошенников, потеряв 40 тысяч рублей при попытке купить попугая через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина активно искала питомца в интернете и заинтересовалась объявлением о продаже трехлетнего попугая Жако. Связавшись с продавцом, она согласилась перейти в мессенджер для обсуждения деталей сделки.

Лжепродавец убедил педагога внести полную предоплату за птицу в размере 40 тысяч рублей. Доверчивая женщина перевела деньги на указанный номер телефона.

Когда через некоторое время "продавец" повторно запросил оплату по той же ссылке, учительница заподозрила неладное. Попугая она так и не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.