Учительница из Барнаула перевела 40 тысяч рублей мошенникам за несуществующего попугая
19 октября 2025, 13:30, ИА Амител
41-летняя жительница Барнаула, работающая педагогом в одной из городских школ, стала жертвой мошенников, потеряв 40 тысяч рублей при попытке купить попугая через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина активно искала питомца в интернете и заинтересовалась объявлением о продаже трехлетнего попугая Жако. Связавшись с продавцом, она согласилась перейти в мессенджер для обсуждения деталей сделки.
Лжепродавец убедил педагога внести полную предоплату за птицу в размере 40 тысяч рублей. Доверчивая женщина перевела деньги на указанный номер телефона.
Когда через некоторое время "продавец" повторно запросил оплату по той же ссылке, учительница заподозрила неладное. Попугая она так и не получила.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.
не так уж плохо получают учителя, что могут попугая за такие деньги купить, 40 000 это только предоплата!