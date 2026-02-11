Прокуратура Алтая отреагировала на заявления матери об угрозах ее детям-лицеистам

Глава надзорного ведомства велел провести проверку возможного нарушения прав студентов в Целинном районе

11 февраля 2026, 12:49, ИА Амител

Прокуратура / Фото: телеграм-канал прокуратуры Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с информацией о возможном нарушении прав студентов в Целинном районе. Поводом послужили данные, выявленные в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа, указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что учащиеся Бочкаревского лицея профессионального образования могут подвергаться травле и угрозам — в том числе со стороны работников образовательного учреждения. Об этом в редакцию издания "Толк" сообщила жительница Целинного района Валентина Зайцева, чьи двое сыновей обучаются в лицее.

По поручению Антона Германа территориальная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства об образовании. В фокусе внимания — соблюдение прав обучающихся, в том числе условия их проживания в общежитии учебного заведения.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, проверка надзорного ведомства продолжается. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

