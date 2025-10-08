"У семи нянек". В Алтайском крае думают, как улучшить ситуацию в высшем образовании

Круглый стол на эту темы собрали социалисты

08 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Круглый стол / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия "

6 октября в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) прошел круглый стол, посвященный проблемам и перспективам высшего образования в регионе. Мероприятие организовали комитет АКЗС по образованию и науке, фракция "Справедливая Россия – За правду" и региональное отделение "Социал-демократического союза женщин России" (СДСЖР). Участниками стали депутаты, представители органов власти, профсоюзов, преподаватели вузов и ученые.

Высшее образование в регионе, как и в целом в стране, сталкивается с многочисленными проблемами, отметил председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов. Он заявил, что участникам круглого стола предстоит не только обсудить проблемы, но и выработать конкретные предложения для улучшения ситуации.

«Высшее образование – это как дитя, которое сегодня у семи нянек без глазу», – подчеркнул Молотов.

Одним из центральных вопросов стала проблема низких зарплат преподавателей. Председатель СДСЖР в Алтайском крае Ирина Шипулина отметила, что реальные заработки преподавателей вузов существенно ниже, чем средние по региону.

Она привела данные: средняя зарплата кандидата экономических наук, доцента составляет около 40 тысяч рублей, а у профессора – 46 тысяч. Часто зарплата может быть даже ниже (около 24 тыс. руб.), что, по ее мнению, ставит преподавателей в крайне неудобное положение. При том что нагрузка у педагогов очень большая.

Начальник проектного офиса научно-методического сопровождения проектов в области образования и науки КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова Инна Федулова добавила, что, несмотря на трудности, в сфере высшего образования есть и позитивные моменты. Например, успешная реализация научных проектов. Она предложила укрепить связи между наукой, технологией и производством, чтобы повысить конкурентоспособность региона в научно-технологическом развитии.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев призвал планомерно улучшать условия труда преподавателей и поддерживать их профессиональный рост. Он также выразил обеспокоенность из-за оттока кадров и предложил разработать эффективные меры поддержки.

Председатель координационного совета профсоюзных организаций вузов Татьяна Богуцкая рассказала о роли профсоюзов в защите прав преподавателей, но отметила, что рычагов влияния у них мало. Она подчеркнула необходимость повышения зарплат и улучшения условий труда преподавателей.

Также участники обсудили проблемы системы управления высшим образованием и предложили изменения в подходах к распределению финансирования и организации работы вузов. Вопросы о подготовке студентов, оттоке талантливых абитуриентов и улучшении материальной базы также стали важными темами круглого стола.

По итогам встречи сформируют резолюцию, которую направят в Министерство образования и науки России, АКЗС, правительство Алтайского края и вузы региона для дальнейшей работы над предложенными мерами.