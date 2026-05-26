Психолог предупредила, что дорогие подарки детям на выпускной могут привести их к бедности
По словам Александры Миллер, квартира, машина или бизнес "в подарок" лишают ребенка мотивации зарабатывать самому
26 мая 2026, 12:16, ИА Амител
Психолог Александра Миллер в беседе с "Абзацем" рассказала, почему дорогие подарки детям на выпускной могут обернуться финансовыми проблемами в будущем. По ее словам, серьезные презенты (квартира, машина, бизнес) развивают у подростка зависимость от чужой щедрости. Юный мозг делает простой вывод: успех — это не собственные усилия, а статус родителей. Проще не трудиться, а ждать очередного подарка.
«Если в 17–18 лет ты получаешь квартиру в подарок, твой мозг фиксирует: "Деньги приходят легко, без труда, и их много". В будущем такой человек не умеет планировать бюджет, потому что всегда был запасной аэродром в виде родительского кошелька. И когда родители однажды говорят "стоп", он испытывает настоящую ломку. Если деньги всегда были "из воздуха", то кредитная карта с лимитом — это просто тот же родительский подарок, только от банка. Пока не приходит время отдавать», — предупредила психолог.
Миллер отметила, что к 30–35 годам у такого человека может сформироваться полный финансовый хаос: дорогие привычки, отсутствие накоплений и глубокая обида на родителей. Недовольство возникает даже в том случае, если формально ему дали все.
Специалист советует не одаривать детей дорогими вещами, а учить их зарабатывать и грамотно распоряжаться деньгами.
«Вложите в подарок не только деньги, но и психологический смысл. Никогда не дарите то, что снимает ответственность за базовые вещи. Жилье, автомобиль, готовый бизнес можно дарить только в формате "партнерства". Вместо очередной иномарки — оплата курсов по специальности мечты. Вместо квартиры — первоначальный взнос на ипотеку, которую ребенок будет платить сам. Вместо бриллиантов — поездка с условием вести бюджет и отчитываться», — резюмировала Миллер.
12:19:43 26-05-2026
пусть мне подарят
12:57:27 26-05-2026
знаю одного аткого. купался в роскоши, пока отец был жив и вел бизнес. к сожалению отец умер, и вот этот мажор сейчас - полная копия написанного психологом. куча долгов, неоплаченное жилье (долг около 900 тыс) долги по судам от заказчиков и полный крах. по сути нищий и всем детям своим уготовил аот такой долг
13:00:01 26-05-2026
Тут одного на днях по ТВ показывали , машину разбил очередную. Как-то по видео с ним не скажешь, что он несчастный человек
13:00:38 26-05-2026
А не надо всех под одно.
13:01:55 26-05-2026
все правильно. так интересно наблюдать, как родители сейчас из шкурки вон лезут, чтобы платить ипотеку за квартиру для ребенка, который еще только в садик пошел. а ему нужна будет эта квартира? он может и жить-то здесь не будет) вкладывать нужно в правильное образование детей, в воспитание их хорошими людьми и детьми. вот тогда будет отдача. и ребенку польза, и родителям удовлетворение.
13:32:35 26-05-2026
Гость (13:01:55 26-05-2026) все правильно. так интересно наблюдать, как родители сейчас ... эти ИХ дело что делать. за своей сесьей следите
13:10:58 26-05-2026
с каких это пор отдельная квартира стала роскошью?
подарить квартиру , а дальше пусть сам платит жкх и ремонты
если есть возможность , то зачем кормить банк , в ипотеку?)))
тогда уж купить в рассрочку пусть отдает отцу
но это какое то крысо
18:23:06 26-05-2026
Мне в 1978 году на выпускной не было никакого вообще подарка. Да, я за жизнь заработала квартиру, НО. Последние лет 35 живу между бедностью и нищетой. Что на это скажет психолог?