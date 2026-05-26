Психолог предупредила, что дорогие подарки детям на выпускной могут привести их к бедности

По словам Александры Миллер, квартира, машина или бизнес "в подарок" лишают ребенка мотивации зарабатывать самому

26 мая 2026, 12:16, ИА Амител

Дорогое авто / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Психолог Александра Миллер в беседе с "Абзацем" рассказала, почему дорогие подарки детям на выпускной могут обернуться финансовыми проблемами в будущем. По ее словам, серьезные презенты (квартира, машина, бизнес) развивают у подростка зависимость от чужой щедрости. Юный мозг делает простой вывод: успех — это не собственные усилия, а статус родителей. Проще не трудиться, а ждать очередного подарка.

«Если в 17–18 лет ты получаешь квартиру в подарок, твой мозг фиксирует: "Деньги приходят легко, без труда, и их много". В будущем такой человек не умеет планировать бюджет, потому что всегда был запасной аэродром в виде родительского кошелька. И когда родители однажды говорят "стоп", он испытывает настоящую ломку. Если деньги всегда были "из воздуха", то кредитная карта с лимитом — это просто тот же родительский подарок, только от банка. Пока не приходит время отдавать», — предупредила психолог.

Миллер отметила, что к 30–35 годам у такого человека может сформироваться полный финансовый хаос: дорогие привычки, отсутствие накоплений и глубокая обида на родителей. Недовольство возникает даже в том случае, если формально ему дали все.

Специалист советует не одаривать детей дорогими вещами, а учить их зарабатывать и грамотно распоряжаться деньгами.