Она пробудилась после двухнедельного молчания

25 июля 2025, 08:05, ИА Амител

Радиоприемник / Фото: unsplash.com / Dave Weatherall

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала в эфир 12 новых сообщений после двухнедельного молчания. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В эфире радиостанции обычно звучит одно-два сообщения. После них она, как правило, замолкает на несколько суток. Однако 24 июля она пробудилась спустя две недели, передав десять шифровок подряд. В общей сложности УВБ-76 передала 12 слов.

В первом сообщении, которое прозвучало в 12:23 по московскому времени, было упомянуто слово "коммунике". После радиостанция передала слова "пекинский", "краснохряк" и "гималайский". Далее последовали "шламоброд" и "крашотреф". В 15:33 по московскому времени прозвучало сообщение со словом "ключица". В 16:01 УВБ-76 передала сразу три слова: "неудержимый", "нюхостих" и "говенье". В заключение были переданы шифровки со словами "кремлевский" и "пледозвон".

УВБ-76 – коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Ее относят к числу номерных станций, которые могут быть связаны с военными или разведывательными структурами. Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку (система "Периметр", известная под названием "Мертвая рука"). В связи с этим она и получила название радио Судного дня.