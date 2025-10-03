Разработанный в Омске фиолетовый хлеб начнут продавать в Белоруссии
03 октября 2025, 15:25, ИА Амител
В скором времени на прилавках белорусских магазинов может появиться необычный хлеб, изготовленный из омской фиолетовой пшеницы. Успешные первичные испытания этой продукции уже проведены на Борисовском комбинате хлебопродуктов, расположенном в Минской области, сообщает РИА Новости.
По словам Сергея Примаченко, возглавляющего комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, в текущем году планируется масштабная проверка потребительских качеств хлеба в трех различных регионах Минской области, охватывающих центральную, южную и северную части. Эта проверка позволит оценить интерес покупателей и изучить характеристики продукта в разнообразных условиях.
«В Омске этот хлеб пользуется высоким спросом среди покупателей», – подчеркнул Примаченко, подтверждая востребованность необычного хлеба в месте его происхождения.
Фиолетовые сорта пшеницы, созданные омскими селекционерами, выделяются не только своим необычным оттенком, но и увеличенным количеством полезных антиоксидантов. В случае успешного завершения испытаний в Белоруссии, омские разработчики смогут не только испытывать гордость за свое достижение, но и поделиться им с партнерами по Евразийскому союзу.
15:39:26 03-10-2025
А с соседями по региону поделиться нельзя?
16:29:55 03-10-2025
А мне бы обычные белый и ржаной, но вкусный и съедобный, а не тот, что продаётся.
16:55:27 03-10-2025
Гость (16:29:55 03-10-2025) А мне бы обычные белый и ржаной, но вкусный и съедобный, а н... Угу. Вам надо машину времени и в детство, когда всё кажется вкусным.
17:31:08 03-10-2025
Гость (16:55:27 03-10-2025) Угу. Вам надо машину времени и в детство, когда всё кажется ... 1кило муки. 600г воды 2 ч.ложки соли, 1 столовая сахар и 10г дрожи. Замесить. Через два часа осадить и по формам как поднялось 30минут на 200градусах. И в детство не надо ездить.
18:30:26 03-10-2025
Гость (17:31:08 03-10-2025) 1кило муки. 600г воды 2 ч.ложки соли, 1 столовая сахар и 10... А мука то из марийки ???
10:44:46 04-10-2025
Давно уже сама пеку рецепт похож еще ложку растилки лью при замесе. Муку самую дешовую выбираю не думаю что на заводе другой пользуются. Из достоинств хлеб хранится 5дней в обычной хлебнице не плесневеет ну а если в холодильники ещё дня три можно добавить. По одной булки не интересно делать поэтому за раз делаю три как раз как магазинные получаются. Ну и вкус не сравнить с магазинным. Первое время с печки как остынет по пол булки сьедали