Разработанный в Омске фиолетовый хлеб начнут продавать в Белоруссии

В текущем году планируется масштабная проверка потребительских качеств хлеба в трех различных регионах Минской области

03 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В скором времени на прилавках белорусских магазинов может появиться необычный хлеб, изготовленный из омской фиолетовой пшеницы. Успешные первичные испытания этой продукции уже проведены на Борисовском комбинате хлебопродуктов, расположенном в Минской области, сообщает РИА Новости.

По словам Сергея Примаченко, возглавляющего комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, в текущем году планируется масштабная проверка потребительских качеств хлеба в трех различных регионах Минской области, охватывающих центральную, южную и северную части. Эта проверка позволит оценить интерес покупателей и изучить характеристики продукта в разнообразных условиях.

«В Омске этот хлеб пользуется высоким спросом среди покупателей», – подчеркнул Примаченко, подтверждая востребованность необычного хлеба в месте его происхождения.

Фиолетовые сорта пшеницы, созданные омскими селекционерами, выделяются не только своим необычным оттенком, но и увеличенным количеством полезных антиоксидантов. В случае успешного завершения испытаний в Белоруссии, омские разработчики смогут не только испытывать гордость за свое достижение, но и поделиться им с партнерами по Евразийскому союзу.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:39:26 03-10-2025

А с соседями по региону поделиться нельзя?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:55 03-10-2025

А мне бы обычные белый и ржаной, но вкусный и съедобный, а не тот, что продаётся.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:27 03-10-2025

Гость (16:29:55 03-10-2025) А мне бы обычные белый и ржаной, но вкусный и съедобный, а н... Угу. Вам надо машину времени и в детство, когда всё кажется вкусным.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:08 03-10-2025

Гость (16:55:27 03-10-2025) Угу. Вам надо машину времени и в детство, когда всё кажется ... 1кило муки. 600г воды 2 ч.ложки соли, 1 столовая сахар и 10г дрожи. Замесить. Через два часа осадить и по формам как поднялось 30минут на 200градусах. И в детство не надо ездить.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:26 03-10-2025

Гость (17:31:08 03-10-2025) 1кило муки. 600г воды 2 ч.ложки соли, 1 столовая сахар и 10... А мука то из марийки ???

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:46 04-10-2025

Давно уже сама пеку рецепт похож еще ложку растилки лью при замесе. Муку самую дешовую выбираю не думаю что на заводе другой пользуются. Из достоинств хлеб хранится 5дней в обычной хлебнице не плесневеет ну а если в холодильники ещё дня три можно добавить. По одной булки не интересно делать поэтому за раз делаю три как раз как магазинные получаются. Ну и вкус не сравнить с магазинным. Первое время с печки как остынет по пол булки сьедали

  -9 Нравится
Ответить
