Разработанный в Омске фиолетовый хлеб начнут продавать в Белоруссии

В текущем году планируется масштабная проверка потребительских качеств хлеба в трех различных регионах Минской области

03 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В скором времени на прилавках белорусских магазинов может появиться необычный хлеб, изготовленный из омской фиолетовой пшеницы. Успешные первичные испытания этой продукции уже проведены на Борисовском комбинате хлебопродуктов, расположенном в Минской области, сообщает РИА Новости.

По словам Сергея Примаченко, возглавляющего комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, в текущем году планируется масштабная проверка потребительских качеств хлеба в трех различных регионах Минской области, охватывающих центральную, южную и северную части. Эта проверка позволит оценить интерес покупателей и изучить характеристики продукта в разнообразных условиях.

«В Омске этот хлеб пользуется высоким спросом среди покупателей», – подчеркнул Примаченко, подтверждая востребованность необычного хлеба в месте его происхождения.

Фиолетовые сорта пшеницы, созданные омскими селекционерами, выделяются не только своим необычным оттенком, но и увеличенным количеством полезных антиоксидантов. В случае успешного завершения испытаний в Белоруссии, омские разработчики смогут не только испытывать гордость за свое достижение, но и поделиться им с партнерами по Евразийскому союзу.